İBB Meclisi, çatıların bağımsız konut olarak kullanılmasını oy birliğiyle kabul etti

(İSTANBUL) - İBB, İstanbul'un depreme karşı daha dirençli bir hale gelmesi ve daha güvenli yaşam alanlarının oluşturulması amacıyla kentsel dönüşümün önündeki ekonomik, teknik ve idari engelleri azaltmaya yönelik çalışmalarını sürdürüyor. Bu kapsamda planlanan çatı katlarının belirli şartlar çerçevesinde bağımsız bölüm olarak kullanılabilmesinin önünü açan düzenlemeyle, dönüşüm projelerinin finansal açıdan destekliyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar ve Şehircilik Daire Başkanlığı'nın hazırladığı, İBB Meclisi tarafından oy birliğiyle kabul edilen İstanbul İmar Yönetmeliği değişikliğiyle, gerekli yapılaşma ve güvenlik koşullarını sağlayan çatı alanlarının bağımsız konut olarak değerlendirilebilmesinin önü açılıyor.

Düzenlemenin yürürlüğe girmesiyle birlikte, parselin imar planlarında belirlenen mevcut yapılaşma koşulları ve yükseklik sınırları artırılmadan, çatı içerisinde kalan alanların yasal, güvenli ve nitelikli yaşam alanlarına dönüştürülebilmesi sağlanacak. Böylece çoğu zaman atıl durumda kalan çatı alanları ekonomik bir değere dönüştürülecek. Oluşacak yeni bağımsız bölümlerden elde edilecek ekonomik değer, hak sahipleri ve dönüşüm sürecini üstlenen yükleniciler açısından kentsel dönüşüm maliyetinin karşılanmasına katkı sağlayabilecek ek bir kaynak.

Düzenleme yalnızca ekonomik bir araç olarak ele alınmıyor aynı zamanda çatı aralarında sonradan gerçekleştirilen proje dışı müdahalelerin ve kaçak yapılaşmanın önlenmesi, çatı uygulamalarının belirli standartlara kavuşturulması ve İstanbul'un yapı stoğunda daha güvenli, nitelikli ve estetik uygulamaların yaygınlaştırılması amaçlanıyor.

KAÇAK ÇATI EKLENTİLERİNİN ÖNÜNE GEÇİLİYOR

Çatı katlarına ilişkin imar düzenlemesinin ilk adımı olarak, İBB Meclisi'nde 13 Mart 2025 tarihinde çatı kullanımına ilişkin plan notu değişikliği yapılırken, 17 Temmuz 2025 tarihli ve 706 sayılı Meclis Kararı ile İstanbul İmar Yönetmeliği'nde "Çatı Bağımsız Birim" düzenlemesi oy birliği ile kabul edildi. 21 Ağustos 2026 tarihinde onaylanmak üzere Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına iletilen düzenlemenin, gerekli onay sürecinin tamamlanmasının ardından Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmesiyle uygulama süreci başlayacak.

Düzenleme ile çatıların yalnızca yardımcı mekanlar olarak değil, mevzuatta belirlenen koşullar doğrultusunda bağımsız konut birimleri olarak değerlendirilebilmesinin de önü açılmış olacak. Çatıların yasal statüye kavuşturulmasıyla güvenlik ve estetik standartlarından yoksun kaçak çatı eklentilerinin önüne geçilmesi, yapı güvenliği artırılacak ve kent silueti daha planlı hale getirilecek. Bu kapsamda yeni oluşturulacak bağımsız bölümlerin deprem, yangın, sığınak ve otopark mevzuatına ve yönetmeliğin ilgili diğer maddelerine uygun olması zorunlu olacak.