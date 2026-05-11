İbb Meclisi CHP Grup Başkanvekili Ülkü İnanlı: Ortaya Bir Tiyatro Koymuşlar, Kendileri Yazıp Kendileri Oynuyorlar

Haber: Oktay YILDIRIM

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi'nin mayıs ayı ilk oturumunda AK Parti Grup Başkanvekili Faruk Gökkuş, Silivri'de devam eden İBB Davası'na ilişkin iddianameye değindi. Gökkuş'un konuşmasının ardından söz alan CHP Grup başkanvekili Ülkü İnanlı, iddianame ve devam eden davayla ilgili "Kendin yaz, kendin oyna. Ortaya bir tiyatro koymuşlar, kendileri yazıp kendileri oynuyorlar ve diyorlar ki burada İstanbul'u bırakmışlar, başka işlerle uygun ilgileniyorlar. ya siz hükümetsiniz, hükümet temsilcilerisiniz, hükümet temsilcileri ülkeyi bırakmışsınız" dedi ve "Ekonomi yerlerde, ülkede yolsuzluk algısı 184 ülkeden 125. olmuşuz. 3Y'yi yok edeceğiz diye geldiniz, yolsuzluk, yasaklar, yoksulluk hepsinde de dibi gördük. Neyi yok ettiniz?" sorusunu yöneltti.

"SAZLIDERE BARAJI'NI BARAJ OLMAKTAN ÇIKARAN KİM"

Gökkuş'un Melen Barajı ile ilgili sözlerine de yanıt veren İnanlı "Bir tane su kaynağı buldunuz mu diyorsunuz? ya Sazlıdere Barajı'nı baraj olmaktan çıkaran kim? Cumhurbaşkanlığı kararnamesiyle buraya TOKİ konutlarını yaptıran kim?" dedi. "Yani gerçekten, gerçekten inanamıyorum. Bir hukukçu bunu söylüyor. Siz mi yaptınız diyor. Devlet Su İşleri Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü'nün kuruluş kanununa bakın, Sayın sözcü, baraj yapmak bu ülkede kimin işi?" sorusunu yönelten İnanlı konuşmasına şu sözlerle devam etti:

"Devlet Su İşleri baraj yapmayıp, yaptıramayıp, beceremeyip, çatlayan barajları onaramayan, 10 kere ihale yapıp, 10 kere ihale yapıp hala daha barajı su tutamaz halde bulunduran Devlet Su İşleri bunu savunacağına geliyor bize. Baraj mı yaptınız diyor İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne. Utanın diyorum başkan, ne diyeyim ben size? Utanın, utanın, utanın!"

"BAKANLARI İSTİFA ETTİRENLER BUGÜN BİZE BUNLARI KONUŞMAZLAR"

İBB Davası'nda gündeme gelen otellerde toplantı yapıldığına ilişkin iddialar hakkında konuşan İnanlı, AK Parti'nin kuruluşunu hatırlatarak "Efendim, efendim, efendim, otellerde, otellerde toplantı yapılıyormuş. Otellerde toplantı yapılıyormuş. Green Park otellerin sahibi Adil Üstündağ. Otellerde kurulan parti, AK Parti, hatta diyor ampul logosunu da ben önerdim diyor. Otellerde kurulan partiler bugün gelip de bize otelde gizli toplantı diyemez. Biz neyin ne olduğunu biliyoruz. Bu halk bunları görmüyor mu? Ülkeyi yönetemeyen, ekonomiyi batıran, bu halkı sefalete mahkum edenler, bütün bunların üstünü örtmek için Cumhuriyet Halk Partisi'ne, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne saldırıyor. Bunları halk görmüyor mu. Bize, burada yolsuzluk varmış gibi algı yaratmaya çalışanlar kendilerine baksınlar. 17/25'te bir yolsuzluk ortaya çıkınca bakanları yargılanmasın diye istifa ettirenler bugün bize bunları konuşamazlar.

"AKP'YE ERBAKAN GÖNDERMESİ

İnanlı, Mili Görüş lideri Necmettin Erbakan'ın AKP'ye ilişkin 2007 yılında söylediği sözleri anımsattığı konuşmasına şöyle devam etti:

"'AKP'nin bütün yöneticileri, benim evlatlarım, benim eski gençlik başkanım, eski ilçe başkanım, eski belediye başkanım, hepsinin avucumun içi gibi tanırım. Hepsini severim. Hepsi evladımdır, kardeşimdir. Ancak milli görüş gömleğini çıkardıkları için hidayetleri kararmıştır. Gittikleri yol yol değildir. Şimdi bana geliyor diyorlar ki: 'Hocam, bunlar senin talebelerin. Bunlara aferin de, sırtlarını okşa. Onlar da senin etrafında pervane olsunlar' diyorlar Necmettin Erbakan'a. 'İstediğini yaptır' diyorlar. 'Neden yanlış yapıyorlar diyorsun hocam? Destekle bunları, sana biat etsinler' diyor müritler. 'Neden böyle diyorum?' diyor hoca Necmettin Erbakan. 'Çünkü' diyor, 'Ben onları sevmekle beraber vatanımı, milletimi daha çok seviyorum da onun için' diyor. 'Bunların gittikleri yoldan bir yere gidilmez' diyor."

"CUMHURİYET PARTİSİ HER GÜN YENİDEN DOĞAR"

"İşte AKP, işte AKP budur. Bugün gerçeklere kulaklarını kapatıp algılarla ülkeyi yönetmeye çalışan, algılarla yandaşı yanıltmaya çalışan, kendi küçük çevresini bir arada tutmaya çalışan bir AKP var" diyen İnanlı, CHP'ye dönük devam eden yargı kıskacına ve Genel Başkan Özgür Özel'i hedef alan girişimleri de tepki göstererek şunları söyledi:"

"Ama herkes her şeyi görüyor. Casusluk iddiası dediniz, neyin ne olduğunu da hepimiz görüyoruz. Bu tam bir çaresizliktir. Yenemedikçe, sandıkta yenemedikçe Ekrem İmamoğlu'ndan başlayıp Cumhuriyet Halk Partisi'ne yönelttiğiniz soruşturmalarla, 81 vilayette bitmez tükenmez davalarınızla genel başkana kadar konuyu götürerek bizi yok edemezsiniz. Bir gideriz, bin geliriz. Cumhuriyet Halk Partisi her gün yeniden doğar."