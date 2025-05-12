İbb Meclisi Mayıs Ayı Toplantıları Gergin Başladı... İbb Başkan Vekili Nuri Aslan: ya Hepimizi Tutuklayın ya da Adaletli Olun - Son Dakika
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İbb Meclisi Mayıs Ayı Toplantıları Gergin Başladı... İbb Başkan Vekili Nuri Aslan: ya Hepimizi Tutuklayın ya da Adaletli Olun

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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi mayıs ayı görüşmelerinde İBB Başkanvekili Nuri Aslan, "Bu ülkede Tayyip Erdoğan Bey'e, o dönemki belediye başkanımıza uygulanan hukuk neyse, tutuksuz yargılama, hodri meydan, bugün Ekrem İmamoğlu'na da uygulayın. Eğer uygulamıyorsanız, dönüp ondan sonra sürekli olarak bize adalet, hukuk, insanlık dersi vermeyin. Ya hepimizi tutuklayın ya da adaletli olun, yeter artık. Korkmuyoruz ya, korkmuyoruz kardeşim. Bir adımda geri atmayacağız" dedi. Toplantının açılış konuşmasında Aslan, yerel yönetimlerde bütçe süreçlerine değinerek, ilçe belediyelerinin ekim, büyükşehir belediyelerinin ise kasım ayında bütçelerini meclise sunduklarını hatırlattı.

12.05.2025 22:31  Güncelleme: 08:21
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Haber: Tuba KARA/ Kamera: Vedat BAYRAKTAR

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi mayıs ayı görüşmelerinde İBB Başkanvekili Nuri Aslan, "Bu ülkede Tayyip Erdoğan Bey'e, o dönemki belediye başkanımıza uygulanan hukuk neyse, tutuksuz yargılama, hodri meydan, bugün Ekrem İmamoğlu'na da uygulayın. Eğer uygulamıyorsanız, dönüp ondan sonra sürekli olarak bize adalet, hukuk, insanlık dersi vermeyin. Ya hepimizi tutuklayın ya da adaletli olun, yeter artık. Korkmuyoruz ya, korkmuyoruz kardeşim. Bir adımda geri atmayacağız" dedi. Toplantının açılış konuşmasında Aslan, yerel yönetimlerde bütçe süreçlerine değinerek, ilçe belediyelerinin ekim, büyükşehir belediyelerinin ise kasım ayında bütçelerini meclise sunduklarını hatırlattı.

İBB Meclisi'nin mayıs ayı toplantılarının ilk oturumu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki İBB Meclis Salonu'nda gerçekleştirildi. Oturum, Anneler Günü dolayısıyla AK Parti Grup Başkanvekili tarafından kadın meclis üyelerine çiçek takdim edilerek başladı.

Toplantının açılış konuşmasında İBB Başkanvekili Nuri Aslan, yerel yönetimlerde bütçe süreçlerine değinerek, ilçe belediyelerinin ekim, büyükşehir belediyelerinin ise kasım ayında bütçelerini meclise sunduklarını hatırlattı. Geçmiş dönemde denetim komisyonu başkanlığının AK Parti'ye ait olduğunu belirten Aslan, yeni dönemde çoğunluğun CHP'de olması nedeniyle komisyon başkanlığının da CHP'li üyelerce yürütüldüğünü ifade etti.

Aslan, ihalelerin tümünün yasal mevzuat ve ilgili yönetmelikler çerçevesinde EKAP (Elektronik Kamu Alımları Platformu) üzerinden şeffaf şekilde gerçekleştirildiğini vurguladı. "Her vatandaş EKAP'a girip ihalenin kime, ne şartlarla verildiğini görebilir. Her şey açıktır," diyen Aslan, CHP'li İBB yönetimine yönelik yöneltilen suçlamaları reddetti.

Sözlerinin devamında Ekrem İmamoğlu hakkında yürütülen yargı süreçlerine ve siyasi tartışmalara da değinen Aslan, "Eğer Ekrem İmamoğlu bu kadar başarısızsa, neden bakanlıklar devreye girip onu görevden almadı?" diye sordu. İmamoğlu'nun olası cumhurbaşkanı adaylığının gündeme gelmesinden itibaren çeşitli siyasi hamlelerle yıpratılmaya çalışıldığını savundu.

"Korkmuyoruz, bir adım geri atmayacağız"

Aslan, dönemin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a 1990'lı yıllarda uygulanan adalet sisteminin, bugün Ekrem İmamoğlu için de geçerli olması gerektiğini dile getirerek, "Bu ülkede Tayyip Erdoğan Bey'e, o dönemki belediye başkanımıza uygulanan hukuk neyse, tutuksuz yargılama, hodri meydan, bugün Ekrem İmamoğlu'na da uygulayın. Eğer uygulamıyorsanız, dönüp ondan sonra sürekli olarak bize adalet, hukuk, insanlık dersi vermeyin. Sürekli olarak yerinizden hakaret edecekseniz, şahsınıza söylemiyorum ve biz burada susacağız, sürekli katlanacağız, sürekli içimize atacağız, yok efendim iletişimimiz iyi olmak zorunda, dostluğumuzu iyi olmak zorunda. Bizim zaten bireysel dostluğumuz var. Ama farkında değilsiniz. Sürekli olarak sistemi geren, sistemini zorlayan sizlersiniz. Biz sadece kanuna, hukuka uymaya çalışıyoruz. Yetki meclisi yönetende ise kime istiyorsa ona söz verme yönetmelikte yazıyor. Sürekli olarak Muhammet Bey'in sataşmalarına katlanmak zorunda değiliz. Sürekli meclisin yaramaz çocuğu gibi biz ona katlanmak zorunda değiliz ki. Bu nedir ya. ya hepimizi tutuklayın ya da adaletli olun, yeter artık. Korkmuyoruz ya, korkmuyoruz kardeşim. Bir adımda geri atmayacağız. Bu tehdit nedir. Ne demek başkanvekiline yalan söylüyorsun diye bağırmak ne demek. Burada belediye başkanları var. Bir tane CHP'li meclis üyesi bu güne kadar herhangi bir mecliste yalan söylüyorsun diye bağırmış mı bir belediye başkanına. Bu ne fütursuzluktur ya. Biz İstanbul'un seçilmişleriyiz. Hizmetten de geri durmuyoruz, korkmuyoruz, korkmuyoruz" dedi.

Gergin geçen oturumda, karşılıklı sataşmaların ardından oturuma kısa süreli ara verildi.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İbb Meclisi Mayıs Ayı Toplantıları Gergin Başladı... İbb Başkan Vekili Nuri Aslan: ya Hepimizi Tutuklayın ya da Adaletli Olun - Son Dakika

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SON DAKİKA: İbb Meclisi Mayıs Ayı Toplantıları Gergin Başladı... İbb Başkan Vekili Nuri Aslan: ya Hepimizi Tutuklayın ya da Adaletli Olun - Son Dakika
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