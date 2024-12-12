İBB Meclisi\'nde İSPARK Zammı Tartışıldı

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, İSPARK zam oranı ve Sayıştayın 2023 yılı İBB raporu konuşuldu.

İBB Meclisi aralık ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste gündem dışı konuşan AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar, İSPARK otopark ücretlerine yapılan zamma ve Sayıştayın İBB için hazırladığı rapora değindi.

Kentte AK Parti döneminde 2019'da İSPARK'a bağlı cadde ve sokak kenarlarına park edilen araçlardan bir saatlik otopark ücreti olarak 6 lira alındığını anlatan Kaynar, şimdi bu ücretin yeni İBB yönetimince 150 liraya yükseltildiğini belirtti.

"Yüzde 2 bin 500 zam vermiş"

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun seçim vaatlerini anımsatan Kaynar, şöyle konuştu:

"Ekrem Bey, belediye başkanı olmadan önce ne diyordu? 'İSPARK nasıl zarar eder anlamıyorum.' diyordu. Tüm bunlara rağmen İSPARK yine zarar ediyor. Hatta her ay 26 milyon sübvanse verilmesiyle ilgili de ayrıca bir teklif var bugün. Yani İstanbul'da caddenin, sokağın kenarına arabayı park ettiriyor, 6 liradan 150 liraya çıkarmış, yüzde 2 bin 500 zam vermiş. 26 milyon da her ay sübvanse veriyor ama İSPARK yine zarar ediyor."

Sayıştay raporuna değinen Kaynar, "2023'te Büyükşehir Belediyesinin kısa vadeli yabancı kaynaklar toplamı 45 milyar 540 milyon lira, uzun vadeli yabancı kaynaklar toplamı 105 milyar 296 milyon lira. Nedir bu? Borç arkadaşlar borç. Toplamı 150 milyar 837 milyon lira. 2024 rakamları 20 gün sonra açıklanacak. Onun da 250 milyar civarında olacağını tahmin ediyorum." dedi.

Kaynar, eleştirilerine devam ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Borçlanmak ihanettir diyordu büyükşehir belediye başkanı seçilmeden önce. Göreve geldiğindeki borç miktarı 26 milyar 760 milyon. Bu borç 5 senede 150 milyar 837 milyon liraya yükselmiş. İSKİ ve İETT'yi dahil ettiğimizde borç miktarı 2023 sonu itibarıyla 180 milyar liraydı. Bu yıl sonunda da muhtemelen 300 milyar lira civarında olacağını tahmin ediyorum. Ortada büyük yatırım diyebileceğimiz bir şey yok ama borçlar artıyor. Belediyenin malları satılıyor, SSK'ye olan borçlar ödenmiyor."

Rapordaki, "İBB'nin kiralama yoluyla edindiği araçların takibinin yapılmaması" başlığına işaret eden Kaynar, raporda, belediye bünyesindeki tüm araçların takibi için oluşturulan araç yönetim sisteminde kayıtlı olmayan araçların bulunduğunun, araç envanterinin gerçek durumu yansıtmadığının tespit edildiğini belirtti.

Kaynar, Sayıştaya giden listelere göre İBB bünyesinde toplam 4 bin 616 araç bulunduğunu, ancak sisteme kayıtlı araç sayısının 4 bin 517 olduğunu kaydetti.

Muhammet Kaynar, "Müdürlükler bünyesinde yer alan ancak araç yönetim sisteminde bulunmayan 642 araç olduğu, ayrıca araç yönetim sisteminde yer alan ancak müdürlüklerin gönderdiği listede bulunmayan 495 araç olduğu görülmüş. Sayıştay, 'Listeler arasında 1137 araçlık fark olduğu görülmektedir.' diyor. Yani Sayıştay araştırmış, 1137 aracın sistemde kayıtlı olmadığını görmüş, nerede, ne için kullanıldığını bulamamış." dedi.

Sayıştay raporlarında yer alan ihalelere değinen Kaynar, ihalelerde bahsedilen imalatların yapılmadığını ve usulsüzlükler olduğunu söyleyerek, şöyle konuştu:

"Belediyenin meclis üyesi olarak açık suç ihbarında bulunuyorum. Bu ihaleler incelensin. Neden yapılmayacak işler ihale kapsamına alınmış? İhaleyi alan firmanın düşük teklif verdiği kalemler sonradan neden yaptırılmıyor? Yaptırılmayacağı halde bu kalemleri kim, niçin ihale kapsamına almış? Aşırı yüksek teklif verdiği kalemler neden 20-30 kat artırıldığı halde düşük teklif verdiği kalemler neden hiç yaptırılmamış? İhaleden maksat, işi en uygun fiyatı verene yaptırmak değil midir? İhale kapsamında olması gerektiği halde yüzlerce kalem nasıl unutulur da sonradan yeni birim fiyatları üzerinden ihale yapılmadan ihale kapsamına alınır?"

Kaynar'ın ardından söz alan CHP'li Meclis Üyesi Düzgün Kaya, şu ifadeleri kullandı:

"İSPARK'ın ücretleriyle ilgili çok anlamsız şeyler söylediniz. Ayrıca bu sübvanse dediğimiz, faydalanan kişiler meclis üyelerimiz, gelin bırakalım o zaman plakaları. Muhtarlar, milletvekilleri, itfaiye, ambulans, askeri araçlar, emniyet araçları, Yargıtay, Danıştay, Cumhurbaşkanlığı hizmet araçları, engelliler, basın yani bu liste uzayıp gidiyor. İSPARK ile ilgili yeni bir uygulama getirdik, tarihi yarımadaya daha az araç girsin diye, bu da çok afaki bir zam değil. Vale hizmetlerinin 400, 500 lira alındığı yerde burası 70 liradan 150 liraya çıkmış. Bunu dile getiriyor."