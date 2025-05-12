İBB Meclisi'nde İştiraklere İlişkin Soru Önergesi - Son Dakika
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İBB Meclisi'nde İştiraklere İlişkin Soru Önergesi

İBB Meclisi'nde iştiraklerin denetimi ve ticari ilişkileri üzerine soru önergesi verildi.

12.05.2025 19:02
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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde, İBB iştiraklerinin ticari ilişkileri, denetim süreçleri ve yönetim kurulu atamalarına ilişkin soru önergesi verildi.

İBB Meclisi mayıs ayı toplantılarının birinci oturumu, İBB Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclis'te soru önergesi için söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Hüseyin Aksoy, İstanbul Büyükşehir Belediyesine bağlı iştirak şirketlerinin, gerek mali büyüklükleri gerekse sundukları hizmetlerin kapsamı nedeniyle kamu kaynaklarının etkin ve şeffaf kullanımı açısından kritik öneme sahip olduğunu söyledi.

Son dönemde kamuoyuna yansıyan bazı yargı süreçlerinde, İBB iştiraklerinin çeşitli firmalarla olan ticari ilişkileri, denetim süreçleri ve yönetim kurulu atamalarının tekrar gündeme geldiğini belirten Aksoy, "Bu yapıların şeffaflık ve hesap verebilirlik ilkesine uygun biçimde yönetilip yönetilmediği tartışma konusu olmuştur. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin doğrudan veya dolaylı ortak olduğu iştirak ve bağlı şirketlerin toplam sayısı kaçtır? Bu şirketlerin her birinin faaliyet alanı, kuruluş sermayesi ve güncel sermaye büyüklüğü nedir?" diye konuştu.

Aksoy, "Söz konusu iştirak şirketleri son 3 yıl içerisinde bağımsız denetime tabi tutulmuş mudur? Denetlendiyse hangi denetim firmaları tarafından ve hangi yıllarda denetlenmiştir? Bu denetim raporlarının kamuoyuna açık sürümleri yayımlanmakta mıdır?" sorularını yönelterek, şunları kaydetti:

"İBB iştirakleri tarafından yapılan mal ve hizmet alımlarında hangi ihale veya tedarik prosedürleri uygulanmaktadır? Belediye Meclisi veya kamuoyu, bu alım süreçlerine ilişkin hangi mekanizmalar aracılığıyla bilgilendirilmektedir? Belediyeye bağlı iştiraklerin şeffaflık yükümlülüğü kapsamında faaliyet raporları, bilanço ve gelir tablosu gibi finansal veriler ile sözleşme bilgileri kamuya açık dijital platformlar aracılığıyla yayımlanmakta mıdır? Bu veriler hangi sıklıkla ve ne kapsamda güncellenmektedir?"

Yargı süreçlerinde adı geçen bazı firmaların, İBB iştirakleriyle doğrudan veya dolaylı olarak ticari ilişkiler kurduğunun iddia edildiğini belirten Aksoy, "Bu firmalarla 2019 yılından itibaren yapılan işler tespit edilmiş midir? Bu firmalarla imzalanan sözleşmelerin içeriği kamuoyuyla paylaşılmış mıdır? Halen devam eden ticari ilişkiler var mıdır? İBB iştiraklerinin yönetim kurulu üyelikleriyle ilgili olarak 2019 yılından bugüne kadar İBB iştiraklerinin yönetim kurullarında görev yapan kişilerin isim listesi nedir? Güncel olarak her bir İBB iştirakinde kimler yönetim kurulu üyesidir? Bu kişilere aylık bazda ödenen huzur hakkı tutarları nedir? 2019 yılına kıyasla toplam yönetim kurulu üye sayısında yaşanan artış oranı nedir ve bu artışın gerekçesi ne olarak gösterilmektedir?" sorularını yöneltti.

CHP Grup Sözcüsü Gencay Özcan, internette şirketlerin yönetim kurulu sayfalarında, yönetim kurulu üyelerinin kimlerden oluştuğunun yazdığını kaydetti.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada, soru önergesinin başkanlık makamına havalesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB Meclisi'nde İştiraklere İlişkin Soru Önergesi - Son Dakika

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