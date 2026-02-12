İbb Meclisi'nde, Sefaköy – Beylikdüzü Metro Projesinde Maliye'ye Ait Arazinin, İstasyon Meydanı Olarak Düzenlenmesine Ak Partili Üyeler Karşı Çıktı

Haber: Oktay YILDIRIM

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun, yatırım programına alınmasını onaylamadığı için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı birçok kez eleştirdiği Sefaköy-Beylikdüzü (TÜYAP) metro projesi, dünkü İBB Meclis toplantısında gerginliğe sebep oldu. CHP'li meclis üyelerinin Özelleştirme İdaresi'nin rant için meydan projesine itiraz ettiğini söylemesi üzerine AK Partili meclis üyesi Abdullah Aksu, "AKP grubunu metro karşıtı gibi göstermek insafsızlığına düşmesin arkadaşlar, rica ediyorum" dedi.

İBB Meclisi'ni şubat ayı dünkü toplantısında, Sefaköy-Beylikdüzü(TÜYAP) Metro projesi için yapılan imar planı değişikliği itirazlarla görüşüldü. İtirazlardan biri Özelleştirme İdaresi Başkanlığı tarafından yapılmıştı. İBB Başkanı İmamoğlu tarafından hazırlatılan söz konusu metro projesi, TÜYAP istasyonu, Büyükçekmece 201 ada 9 parsele yapılacak. İstasyonun yapılacağı parsel Maliye Hazinesine ait ve özelleştirme kapsamına alınmış durumda. Bir başka ifadeyle arazi satılarak Maliye bütçesine aktarılacak.

Özelleştirme İdaresi, söz konusu parselin bir kısmına metro istasyonu yapılabileceğini bildirse de istasyon önünün meydan olarak düzenlenmesine itiraz ediyor. AK Parti grubu, İBB'nin hazırladığı planda parselin meydan olarak düzenlenen kısmının, konut ve ticaret alanına alınmasını isteyen Özelleştirme İdaresi'nin itirazına destek vererek karara şerh düştü. Özelleştirme İdaresi'nin itirazı, AK Parti grubunun desteğine rağmen İBB Meclisi'nde reddedildi.

"Metro karşıtı gibi"

Söz konusu raporla ilgili konuşmalar üzerine söz alan AK Partili Ulaşım Komisyonu üyesi Abdullah Aksu özetle şunları söyledi:

"Biz önümüze gelen dosyada, Özelleştirme İdaresi Başkanlığı'nın bu uyarısını dikkate alarak uygun olmadığı görüşünü beyan ettik. Buradan hareketle rica ediyorum, bunu samimiyetle söylüyorum; AK Parti grubunu yani metro karşıtı gibi göstermek insafsızlığa düşmesin arkadaşlar, rica ediyorum. Bu başka bir polemik konusu. Yani 25 yılda İstanbul'u demir ağlarla örmüş, İstanbul'a kafa yormuş, yüzlerce kilometre metro planlamış ve inşa etmiş bir partiyi lütfen metro karşıtı göstermeye kalkmasınlar."

"Özelleştirme İdaresi rant üretelim diyor"

CHP'li Ulaşım Komisyonu Başkanı Gencay Özcan ise özetle şunları söyledi:

"CHP, metro istasyonunun önü açık olmalıdır, meydan olmalıdır diyor. Sefaköy–Beylikdüzü metrosunun bir istasyonunun çıkışı vatandaşı rahatlatıcı bir görüntüye sahip olması, bir meydan olması gerekir diyoruz. AKP Grubu da madem ki oraya istasyon geldi, madem ki oraya metro geldi, o zaman biz buradan rant üretelim diyor. Aslına bakarsanız konu budur. Bu tabii Özelleştirme İdaresi'nin talebi. Arkadaşlar da sonuçta hükümet partisinin meclis üyesi. Ben kötü niyetli olduklarını düşünmüyorum ama sonuçta partilerinde ilgilendirdiği için bu dosyaya böyle baktılar. Aslında dosyadaki farklılığımız, iki farklı düşünceler sebebi de budur."