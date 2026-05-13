İBB Meclisi'nde Spor Tesisi Soru Önergesi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İBB Meclisi'nde Spor Tesisi Soru Önergesi

13.05.2026 20:17
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Üsküdar'daki kapalı spor salonu ve yüzme havuzu projesi ile ilgili İBB Meclisi'nde soru önergesi verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, Üsküdar'da uzun süredir devam eden ve bitirilemeyen Küçüksu Mahallesi Kapalı Spor Salonu ve Kapalı Yüzme Havuzu projesine ilişkin soru önergesi verildi.

İBB Meclisinin mayıs ayı toplantılarının ikinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Meclis'te söz alan AK Parti'li Meclis Üyesi Özlem Zekiye Bağlar, uzun süredir inşaat çalışması devam eden ve bitirilemeyen "Üsküdar Küçüksu Mahallesi Kapalı Spor Salonu ve Kapalı Yüzme Havuzu" projesine ilişkin soru önergesi verdi.

İBB tarafından 2017 yılında yapımına başlandığı kamuoyuna duyurulan projenin aradan geçen uzun süreye rağmen tamamlanamadığını belirten Bağlar, içinde yarı olimpik yüzme havuzu, kapalı spor salonu, sosyal alanlar ve 117 araçlık yer altı otoparkı bulunan projenin "tamamlama inşaatı" ihalesine konu olmasının, kamuoyunda projenin neden geciktiğine ilişkin soru işaretleri doğurduğunu belirtti.

Bağlar, bu kapsamda söz konusu proje için 2017 yılında öngörülen ilk yaklaşık maliyetin ne kadar olduğunu sorarak, "Projenin bugüne kadar yapılan toplam harcama tutarı ne kadardır? Projenin yapım sürecinde kaç ayrı ihale gerçekleştirilmiştir? 2021 yılında gerçekleştirilen 'tamamlama inşaatı' ihalesinin sözleşme bedeli ne kadardır? İlk yüklenici firma ile sözleşme feshi, tasfiye veya iş durması yaşanmış mıdır? Yaşandıysa gerekçeleri nelerdir?" ifadelerini kullandı.

Projenin gecikmesine neden olan teknik, idari veya mali sebeplerin neler olduğunu da soran Bağlar, "Projede revizyon yapılmış mıdır? Yapıldıysa ilk projeye göre hangi değişiklikler gerçekleştirilmiştir? 117 araçlık yer altı otoparkı projenin mevcut halinde korunmakta mıdır? Projenin fiziki gerçekleşme oranı bugün itibarıyla yüzde kaçtır? Tesisin planlanan kesin açılış tarihi nedir?" sorularını yöneltti.

Meclis'te yapılan oylamada, soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, İstanbul, Belediye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB Meclisi'nde Spor Tesisi Soru Önergesi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti Boya yaparken kalp krizi geçiren yaşlı adam hayatını kaybetti
Menemen’de tır kazası: 2 ölü Menemen'de tır kazası: 2 ölü
Adıyaman’da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi Adıyaman'da bir kişi kendini asarak hayatına son verdi
İran’da 4,6 büyüklüğünde deprem İran'da 4,6 büyüklüğünde deprem
Selin vurduğu Samsun’un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi Selin vurduğu Samsun'un Havza ilçesinde eğitime bir gün ara verildi
İstanbul’daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı İstanbul'daki fuhuş soruşturmasında iş insanı tutuklandı

01:21
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
Meteorolojiden 12 şehir için kritik uyarı: Sel ve su baskını riski büyük
00:28
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
Erdoğan talimatı verdi, yasa dışı bahisle ilgili yeni düzenleme geliyor
00:07
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti 79 yıllık fabrika kapanıyor
Otomotiv dünyasının efsane markası veda etti! 79 yıllık fabrika kapanıyor
23:55
İran’dan Netanyahu’nun gizli ziyarette bulunduğu BAE’ye tepki: Hesap vereceksiniz
İran'dan Netanyahu'nun gizli ziyarette bulunduğu BAE'ye tepki: Hesap vereceksiniz
23:42
’’100 milyon Euro’ya Fenerbahçe için marş yazar mısın’’ sorusuna Emir Can İğrek’ten bomba cevap
''100 milyon Euro'ya Fenerbahçe için marş yazar mısın?'' sorusuna Emir Can İğrek'ten bomba cevap
22:28
Pekin zirvesinde Tayvan krizi Trump’ın “silah“ açıklaması tepki çekti
Pekin zirvesinde Tayvan krizi! Trump'ın "silah" açıklaması tepki çekti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 14.05.2026 05:18:45. #7.12#
SON DAKİKA: İBB Meclisi'nde Spor Tesisi Soru Önergesi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.