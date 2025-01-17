İBB Meclisi'nde Yamuk Üst Geçit Tartışması

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, mimari açıdan hatalı olduğu iddia edilen Bakırköy Sahil Yolu'ndaki üst geçide ilişkin soru önergesi verildi.

İBB Meclisi ocak ayı üçüncü oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Oturumda AK Parti'li Meclis Üyesi Işıl İlgin Oktay, Bakırköy Ataköy Sahil Yolu'ndaki üst geçide ilişkin soru önergesi verdi.

Vatandaşların yoğun talep ve ihtiyacına rağmen üst geçidin yapımının uzun sürdüğünü dile getiren Oktay, "Üstelik teknik anlamda statik, mimari tasarımının açıkça hatalı olduğu tespit edilen üst geçit için yine vatandaştan gelen yoğun tepkiler üzerine yıkım kararı alınmıştı. Üst geçidin yer aldığı Ataköy Sahil Yolu, uluslararası ticari fuar alanları güzergahında olup, yüksek yüklü araçların geçiş yaptığı eksende de yer almaktadır." ifadesini kullandı.

"Bosphorus Boat Show Fuarı" düzenlendiği sırada üst geçidin kullanılamaz olduğunun ortaya çıktığını ve İBB'nin üst geçidi yıkmak yerine yarısını sökerek krizi geçiştirdiğini söyleyen Oktay, şöyle konuştu:

"Megakent İstanbul'un CHP'li belediyecilik anlayışsızlığı ve beceriksizliğiyle yamuk üst geçit yapması sabrımızı ve zihnimizi zorlar. Bu olay, sosyal medya ve basında alay konusu olmasının ötesinde milyonlarca lira kamu zararı, çevre tahribatı, insan kaynağı, zaman israfı ve trafik sorununu da beraberinde getirmiştir."

Oktay, önergesinde üst geçitle ilgili şu soruları yöneltti:

"Uzun süredir ihtiyaç nedeniyle talep edilen üst geçit için olmazsa olmaz projelendirme aşamasında fizibilite raporu veya herhangi bir ön çalışma yapılmış mıdır? Üst geçit yapımı hangi ihale usulü ile ve varsa hangi firmaya yaptırılmıştır? Yamuk üst geçidin yapım maliyeti kaç milyon liradır? Yamuk üst geçidin yıkım ve çevresel zarar maliyeti kaç milyon liradır? Fuar dönemi geçici yarı yıkım ve söküm çalışmasının inşa maliyeti ve söküm esnasında çevresel zarar maliyeti kaç milyon liradır? Yeni üst geçit maliyeti kaç milyon liradır? İnşa esnasında sökülen elektrik direkleri ve ağaçların sayısı, sökülen kaldırım alan metrekaresi ve maliyetlerini içeren çevresel zarar ne kadardır?"

Bunun üzerine söz alan CHP'li Meclis Üyesi Tuğçe Çalık Karademir, üst geçitle ilgili bir plansızlık, programsızlık ve ufak bir hata bile olmadığını savundu.

Yat ve Tekne Endüstrisi Derneği tarafından İstanbul Valiliğinden bir talepte bulunulduğunu ifade eden Karademir, bu başvuru üzerine Valilikten İBB'ye yazı yazıldığını ve şu anda bu talebin gereğini yerine getirdiklerini söyledi.

Köprünün yamuk olduğu iddiasının herhangi bir statik bilgiye dayanmadığını savunan Karademir, "Bizler yaptığımız her türlü işlemin arkasındayız." dedi.

Konuşmaların ardından yapılan oylamada soru önergesi oy birliğiyle kabul edildi.