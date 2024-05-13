İBB Meclisinde Menekşe Sahil Parkı'ndaki Kazı Çalışması Tartışıldı - Son Dakika
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İBB Meclisinde Menekşe Sahil Parkı'ndaki Kazı Çalışması Tartışıldı

İBB Meclisinde Menekşe Sahil Parkı\'ndaki Kazı Çalışması Tartışıldı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi'nde, Küçükçekmece'deki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışması sonucunda su birikintisine düşen 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin soru önergesi verildi. AK Parti'li Meclis Üyesi Şeyma Aktaa, olayın ardından yaşanan ilgisizlik ve sosyal medyada yapılan haksız eleştirilere dikkat çekerek, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'ndan açıklama beklediğini belirtti. CHP'li Meclis Üyesi Elmas Arus ise Eda Nur'un kimliği olmadığı için yaşadığı sorunlara değindi.

13.05.2024 21:05
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisinde, İBB ekiplerince Küçükçekmece'deki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin soru önergesi verildi.

İBB Meclisi mayıs ayı birinci oturumu, Meclis 1. Başkanvekili Nuri Aslan başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı.

Mecliste Kadın, Aile ve Çocuk Komisyonu Üyesi ve AK Parti'li Meclis Üyesi Şeyma Aktaa, İBB ekiplerince Küçükçekmece'deki Menekşe Sahil Parkı'nda yapılan kazı çalışması sonrasında oluşan su birikintisine düşen 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in ölümüne ilişkin soru önergesi verdi.

Bu soru önergesini bir anne hassasiyetiyle hazırladığını ifade eden Aktaa, "Çünkü biz Menekşe Sahil Parkı'nda açılan o çukurda sadece bir evladımızı kaybetmedik. Ardından günbegün yakından şahit olduğumuz ilgisizlik, fail saptırma, acılı anne ve aileye karşı sosyal medyada yayılan söylem diliyle anneler olarak vicdanlarımız yaralandı, çünkü vefat eden yavrumuz Eda Nur'un annesi yerinde bugün herhangi birimiz olabilirdik." diye konuştu.

İstanbul'da 5 yaşındaki bir çocuğun göz göre göre hayatını kaybettiğini kaydeden Aktaa, şunları söyledi:

"İBB ekiplerinin kazı yapıp etrafını kapatmadığı alandaki su dolu çukura düşen Eda Nur, eğer çok basit önlemler alınsaydı bugün hayatta olabilirdi. Ardından acı olayla ilgili Küçükçekmece Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında aralarında İBB İştiraki İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas'ın da bulunduğu 4 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Ali Sukas ise ancak 6 Mayıs günü teslim olmuş, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakılmıştır. Evladını kaybetmiş aile acılar içindeyken İBB Başkanı ya da yöneticilerinden 4 gün boyunca açıklama gelmemiştir, İBB Başkanı 5 yaşındaki Eda Nur Gezer'in hayatını kaybettikten 4 gün sonra paylaşım yaparak 'konuyu siyasete alet edenleri utanarak izliyoruz' demiştir. Ancak kendi paylaşımı da siyaset ve polemikle dolu söylemlerden ibarettir."

Sosyal medyada troller ile bazı gazeteci ve siyasetçilerin paylaşımlarında, İBB'nin görevini yapmadığından hiç bahsedilmeden acılı annenin hedefe konulduğuna değinen Aktaa, "Eda Nur'un ailesi günlerce vicdan yaralayacak sözlerle aşağılanıp linç edilmiştir. Bir çocuk hayatını kaybetmişken söylenenler siyasi değil, insani ve vicdanidir. Toplum vicdanı yaralanmıştır." dedi.

Soru önergesinde, olayın yaşandığı bölgede İBB tarafından 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu ile ilgili mevzuat çerçevesinde ne gibi çalışmalar yapıldığını soran Aktaa, "İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu neden 'sorumlular cezasız kalmayacak' paylaşımını Eda Nur'un vefat etmesinin ardından değil 4 gün sonra yapmıştır? İBB'nin açtığı çukura düşen evladımızın ailesine başsağlığı dilemek için neden 4 gün beklenilmiştir? Bu 4 günde ne olmuştur? Bunu insani olarak anlamakta zorlanıyorum. Bir açıklama bekliyorum." diye konuştu.

Aktaa, şöyle devam etti:

"Disiplin kurulu soruşturmasını tamamlamasına rağmen maalesef halen ihmali olanlar hakkında karar verilmemiştir. Sadece öneri kararı alınmıştır. Karar süreçleri neden bu kadar yavaş işlemektedir? Neden yaklaşık 20 gündür sorumlu kimse belediyeden, açığa alamamıştır. İstanbul Ağaç ve Peyzaj AŞ Genel Müdürü Ali Sukas neden 26 Nisan'dan 6 Mayıs'a kadar teslim olmak için beklemiştir? Neden açılan çukurun etrafının kapatılmaması sorumluluğunun kendisinde olduğunu söyleyerek evlatlarını kaybeden ailenin yanına gitmemiştir? İBB yönetimi Eda Nur evladımız ve 29 vatandaşımızın Beşiktaş'ta hayatını kaybetmesi gibi ihmalkarlık sebebiyle yaşanan can kayıplarına benzer acıların yaşanmaması için nasıl bir adım atıyor? Kontrol ve işleyiş süreçleri tekrar gözden geçiriliyor mu?"

"Eda Nur'un kimliği yoktu"

CHP'li Meclis Üyesi Elmas Arus ise Eda Nur Gezer'in ailesinin ve yaşadığı çevrenin durumundan bahsederek, "Eda Nur'un kimliği yoktu. Eda Nur, 3 kardeşti, üçünün de kimliği yoktu. Aile, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının ilgili birimlerine, kaymakamlıklara, valiliklere onlarca kez kimlik için başvurularda bulunmuş fakat Eda Nur yoktu. Bu neye sebep oldu biliyor musunuz? Biraz önce sonucunu bahsettiğiniz şeye, Eda Nur'un ölümüne sebep oldu." diye konuştu.

Eda Nur'un kimliği olmadığı için annenin 2,5 aydır çocuğundan ayrı ve kampta olduğunu söyleyen Arus, Eda Nur'un iki gündür parkta yaşadığını ve okulda olması gereken çocuğun neden parkta olduğunun niçin sorulmadığına değindi.

Arus'un Eda Nur'un kimliği olmadığı sözlerine tepki gösteren AK Parti Grup Sözcüsü Murat Türkyılmaz, "O gün o gölete düşen Eda Nur'un kimliği değildi, o küçücük bedeniydi." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB Meclisinde Menekşe Sahil Parkı'ndaki Kazı Çalışması Tartışıldı - Son Dakika

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