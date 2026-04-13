İbb Meclisi'nde "Mühürsüz Oy" Tartışması... Nuri Aslan: Kanunsuzluğu Asla Kabul Etmem

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisi'nde divan katipliği seçimi sırasında "mühürsüz oy pusulası" tartışması yaşandı. İBB Başkanvekili Nuri Aslan, "Benim olduğum yerde hukuksuzluk olamaz, kanunsuzluğu asla kabul etmem" diyerek seçimi iptal etti, oylamayı yeniden başlattı.

İBB Meclisi'nde Başkanvekilliği, meclis komisyon üyeleri, divan katipliği ve encümen seçimi yapıldı. Saraçhane yerleşkesinde gerçekleşen İBB Meclisinin Nisan ayı oturumlarının ilkini İBB Başkanvekili Nuri Aslan yönetti.

CHP 1. Başkan Vekilliği için Gökhan Gümüşdağ'ı, 2. Başkan Vekilliği için ise Gencay Özcan'ı aday gösterdi. AK Parti ise 1. Başkan Vekilliği için Ahmet Bilal Kıymaz'ı, 2. Başkan Vekilliği için ise İlyas Çevik'i aday gösterdi. Meclis 1. Başkan Vekilliğine 143 oy alan CHP'li Gümüşdağ seçilirken, Ak Partili Kıymaz ise 94 oy aldı. Meclis 2. Başkan Vekilliğine ise 142 oy alan Özcan seçildi. AK Parti'nin adayı Çevik ise 91 oy aldı.

"Mühürsüz oy" tartışması

İBB Meclisi'nde divan katipliği seçimi sırasında "mühürsüz oy pusulası" tartışması yaşandı. İBB Meclisi'nde divan katipliği seçimi sırasında AK Parti Grubu adına söz alan grup sözcüsü Murat Türkyılmaz'ın "mühürsüz oy pusulası kullanıldığı" yönündeki çıkışı tartışmayı başlattı. Türkyılmaz, sözlerine "Latife ediyorum başkanım" diyerek başlasa da, mühürsüz oy kullanıldığı yönündeki ifadeleri Meclis Başkanı sıfatıyla oturumu yöneten Nuri Aslan tarafından ciddiyetle ele alındı.

"Kanunsuzluğu asla kabul etmem"

Aslan, "Latife yok, hangi seçimde?" diyerek müdahale etti ve tartışmanın büyümesi üzerine süreci doğrudan yönetti. İtirazın ardından Nuri Aslan, mühürsüz oy pusulası iddiasını gerekçe göstererek seçimi iptal ettiğini açıkladı. Aslan, şu ifadeleri kullandı: "Burası demokratik bir masa. Eğer böyle bir uyarı varsa, mühürsüz oy pusulalarını ben asla kabul etmem. Tekrar seçimi yeniden başlatıyorum. Benim olduğum yerde kanunsuz, hukuksuz bir şey olamaz! Mühürsüz, resmi olmayan oy pusulasıyla kullanılan oyu kabul etmem mümkün değil. Burası demokratik bir ülke"

"Seçim yeniden başlatıldı"

Yaşanan tartışmanın ardından divan katipliği seçimi iptal edilerek süreç baştan başlatıldı. Aslan, teknik hata ihtimaline de dikkat çekerek şu değerlendirmeyi yaptı: "Bürokrat arkadaşlarımız bir teknik hata yapmış olabilir. Zararın neresinden dönersek kardır. Bu ülke demokrasi ülkesidir. Her şey hukuka ve demokrasiye uygun olmak zorundadır."

Ardından oylama yeniden yapıldı ve divan katipliği seçiminin tekrar edilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

"Geçmişte olmuş olabilir, ben kabul etmiyorum"

Konuşmasında geçmişte mühürsüz oy tartışmalarına da göndermede bulunan Aslan, "Geçmişte mühürsüz oy pusulalarını geçerli saymış olabilir bu devlet! Ben saymıyorum! Mühürsüz oy pusulasıyla oy kullanılmasına izin veremem. Kimse kusura bakmasın! Bu ülke demokratik, laik bir Cumhuriyet" dedi.

"Ben buradayken bu olmaz"

Aslan sözlerini şöyle sürdürdü: "Mühürsüz oy pusulasıyla ben bu mecliste oy kullandırtmam. Burada atı alan Üsküdar'ı geçemez! Ben buradayım!" Ayrıca oylamaya katılmak istemeyen üyeler için de "Rahatsız olan, oy kullanmak istemeyen kafeteryada dinlenebilir" dedi.