İBB Meclisi karıştı! AK Parti ve CHP'li üyeler birbirlerinin üzerine yürüdü - Son Dakika
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İBB Meclisi karıştı! AK Parti ve CHP'li üyeler birbirlerinin üzerine yürüdü

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İBB Meclisi karıştı! AK Parti ve CHP\'li üyeler birbirlerinin üzerine yürüdü
19.06.2025 18:57
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İBB Meclisi karıştı! AK Parti ve CHP\'li üyeler birbirlerinin üzerine yürüdü
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İBB Meclisinde, AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar'ın İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasından bahsettiği sırada AK Parti ile CHP grubu arasında tartışma çıktı. Meclis üyeleri birbirlerinin üzerine yürüyünce oturuma ara verildi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Meclisinde, AK Parti'li Meclis Üyesi Muhammet Kaynar'ın İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasından bahsettiği sırada AK Parti ile CHP grubu arasında yaşanan tartışmaların ardından oturuma ara verildi.

İBB MECLİSİ'NDE KAVGA ÇIKTI

İBB Meclisi haziran ayı toplantılarının üçüncü oturumu, Meclis 2. Başkanvekili Gökhan Gümüşdağ başkanlığında Saraçhane'deki belediye binasında yapıldı. Mecliste gündem dışı konuşmak için söz alan AK Parti'li Kaynar, İBB Meclisinin denetim organı olarak görev yapmasına CHP'nin bir türlü müsaade etmediğini söyledi.

Kaynar, "Pazartesi günü yolsuzluk iddialarıyla ilgili soru önergeleri verildi. Normalde soru önergeleri oylanmaz, usulen oylanıyor ama CHP Grubu, belediye meclis üyelerine 'Hayır, böyle bir soru soramazsınız.' diyerek, soru önergelerine 'hayır' oyu verdiler. Ortalıkta bunca iddia, skandal varken Belediye Meclisinin bu meselelerle ilgili sessiz kalması beklenebilir mi?" diye konuştu.

"ADALET SLOGANLA SAĞLANAMAZ"

Mecliste söz alan CHP'li üyelerin, belediye başkanlarının, ortalığa saçılmış iddialara cevap vermek yerine, bu iddiaları soruşturan cumhuriyet başsavcılarını, yargı mensuplarını ve hükümeti suçlayıcı ifadeler kullandıklarını belirten Kaynar, "Haftalardır bu kürsüde tek bir senaryo sahneleniyor. Ses yükselterek haklı çıkmaya çalışanlar, hukuki süreci siyasi propaganda aracı haline getiriyor. Oysa hepimiz biliyoruz ki gerçek bağırarak bastırılamaz, adalet sloganla sağlanamaz." dedi.

BİRBİRLERİNİN ÜZERİNE YÜRÜDÜLER

CHP'li Meclis üyeleri, Kaynar'ın konuşması sürerken sıralara vurmaya başladı. Bunun üzerine AK Parti'li Meclis üyeleri de Kaynar'a destek amacıyla "İstanbul nimet değil emanettir", "İstanbul'un hakkı İstanbul halkına" ve "İstanbul, İstanbul olalı hiç görmedi böyle keder" yazılı pankartlar açıp alkış tuttu.

Tartışmanın sürmesi ve AK Parti ile CHP'li Meclis üyelerinin birbirlerinin üzerine yürümesi üzerine oturuma kısa süre ara verildi. Aranın ardından toplantı gündem dışı konuşmalarla devam ediyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB Meclisi karıştı! AK Parti ve CHP'li üyeler birbirlerinin üzerine yürüdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Muhammet Açıkdeniz:
    eski Akp li olarak sizlerde ne istanbul nede türkiye yi yönetemeyecek siniz. emekli ve asgari ücretlinin aldığı maaşla depolarını ayda 10 kez dolduruyorsunuz. ilk seçimde Akp komple tarihin tozlu raflarına. tıpkı snap gibi. 0 1 Yanıtla
  • Burhan Erdoğan:
    Alayiniz yiyin birbirinizi 1 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
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