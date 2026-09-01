İBB İtfaiyesi Giresun'deki selde 14 kişinin kurtarılması çalışmalarına katıldı - Son Dakika
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İBB İtfaiyesi Giresun'deki selde 14 kişinin kurtarılması çalışmalarına katıldı

İBB İtfaiyesi Giresun\'deki selde 14 kişinin kurtarılması çalışmalarına katıldı
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İBB, AFAD koordinasyonunda Giresun'da aşırı yağış ve su baskınlarına müdahale etti; mahsur kalan 14 kişi kurtarılarak ilgili birimlere teslim edildi.

(İSTANBUL) İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, hafta sonu Doğu Karadeniz'de beklenen aşırı yağış, sel ve su baskını riskine karşı Giresun'da yürütülen çalışmalara destek verdi. 41 personel ve 13 araçla bölgede görevlendirilen ekipler, lokal aşırı yağışlar ve su baskınlarına müdahale etti. Çalışmalar kapsamında toplam 14 kişi kurtarılarak ilgili birimlere teslim edildi. Görevini tamamlayan ekipler İstanbul'a dönerken, Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse İBB personeline çalışmaları dolayısıyla teşekkür ederek uğurladı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD)'ın koordinasyonunda İstanbul Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz hafta sonu Giresun'da beklenen aşırı yağış, sel ve su baskınlarına karşı yürütülecek çalışmalara destek verdi. İBB, arama kurtarma personeli ve teknik ekipmanlardan oluşan ekibini bölgeye sevk etti.

Konuya ilişkin İBB'den yapılan bilgilendirmeye göre, İBB İtfaiye Dairesi Başkanlığından 33 personel ile 1 ilk müdahale aracı, 4 kurtarıcı araç, 2 lojistik destek aracı, 1 kamyonet, 1 minibüs, 1 bakım-onarım aracı ve 1 Hızır Acil Ambulansı görevlendirildi. İBB Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı da 8 personel, 2 kamyonet ve 2 motopompla çalışmalara destek verdi. Böylece toplam 41 personel ve 13 araç, Giresun Valiliğinin koordinasyonunda bölgede görev yaptı.

LOKAL SU BASKINLARINA MÜDAHALE EDİLDİ: 14 KİŞİ KURTARILDI

Bölgede beklenen ölçekte yaygın bir sel afeti yaşanmazken, lokal olarak etkili olan aşırı yağışlar bazı noktalarda su baskınlarına neden oldu. İstanbul İtfaiyesi ekipleri, ihtiyaç duyulan bölgelerde tahliye, kurtarma ve su baskınlarına müdahale çalışmalarına katıldı. Çalışmalar sırasında mahsur kalan toplam 14 kişi ekipler tarafından kurtarılarak ilgili birimlere teslim edildi.

BAŞKAN KÖSE'DEN İBB EKİPLERİNE TEŞEKKÜR

Bölgedeki çalışmalarını tamamlayan İBB ekipleri daha sonra İstanbul'a dönmek üzere Giresun'dan ayrıldı. Giresun Belediye Başkanı Fuat Köse, dönüş öncesinde İBB personeliyle bir araya gelerek aşırı yağış ve su baskınları sırasında yürüttükleri çalışmalar ve Giresun'a verdikleri destek dolayısıyla teşekkür etti. Köse, görevini tamamlayan ekipleri İstanbul'a uğurladı.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Doğal Afet, Acil Durum, 3. Sayfa, Giresun, İtfaiye, Güncel, Yaşam, AFAD, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB İtfaiyesi Giresun'deki selde 14 kişinin kurtarılması çalışmalarına katıldı - Son Dakika

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