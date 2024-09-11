İBB, 'Okul Beslenme Desteği Projesi' ile öğrencilere beslenme desteği sağlıyor - Son Dakika
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İBB, 'Okul Beslenme Desteği Projesi' ile öğrencilere beslenme desteği sağlıyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB), 'Okul Beslenme Desteği Projesi' kapsamında öğrencilere sağladığı beslenme desteği bugün başladı. Proje kapsamında ilk ve ortaokula giden öğrencilere her gün 5 bin adet beslenme desteği sağlanacak.

11.09.2024 14:20  Güncelleme: 14:21
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB),  'Okul Beslenme Desteği Projesi' kapsamında öğrencilere sağladığı beslenme desteği bugün başladı. 39 ilçede, 100'ün üzerinde okulda gerçekleşecek dağıtımlar, yıl boyunca devam edecek.

Ailelerin yaşamakta olduğu ekonomik zorlukları dikkate alan İBB, öğrenciler için 'Okul Beslenme Desteği Projesi' hazırladı. Proje kapsamında ilk ve ortaokula giden öğrencilerin sağlıklı gıdaya erişimini sağlamak için okul önlerinde beslenme desteği sağlanıyor. Dağıtımın gerçekleştiği okullardan biri Zeytinburnu'ndaki Veliefendi İlkokulu oldu. Beslenme desteği, okulun giriş kapısına yerleştirilen dağıtım araçları ve belediye görevlileri tarafından gerçekleştirildi. Beslenme desteğinin içerisinde taze besinlerle hazırlanmış sandviç, süt, meyve, kuruyemiş ve su bulunuyor.

"900 bin çocuğa ulaşacak"

İBB Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın hayata geçirdiği 'Okul Beslenme Desteği Projesi' kapsamında, çeşitli okullarda eğitim gören öğrencilere her gün 5 bin adet beslenme desteği sağlanacak. 2023 yılında başlayan projede şu ana kadar öğrencilere 1 milyon 283 bin385 adet beslenme paketi ulaştırdı. 2024-2025 eğitim yılı içerisinde de beslenme paketlerinin yıl sonuna kadar 900 bin öğrenciye ulaştırılması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

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