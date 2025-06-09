İBB Operasyonunda Tutuklu İpek Elif Atayman\'a Cezaevinde Yerde Uyuma İddiası

(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik operasyonlarda tutuklanan İpek Elif Atayman'ın oğlu Efe Çakır, annesinin cezaevinde 5 gündür yerde uyuduğunu bildirdi. Çakır, "Devletine milletine maddi ve manevi hiç bir yanlışı olmayan sicili tertemiz bir insana yapılan bu insanlık dışı hareket kabul edilemez" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanan İpek Elif Atayman'ın oğlu Efe Çakır, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, annesi Atayman'ın 5 gündür yerde yattığı duyurdu.

Çakır, X hesabından şu ifadeleri paylaştı:

"İBB Medya AŞ eski genel müdürü annem İpek Elif Atayman, sürüldüğü Afyon cezaevinde 5 gündür yerde yatıyor. Devletine milletine maddi ve manevi hiç bir yanlışı olmayan sicili tertemiz bir insana yapılan bu insanlık dışı hareket kabul edilemez."

Avukat Ersöz: "Kötü Muamele Yasağı'nın açık ihlali"

Avukat Hüseyin Ersöz de X hesabından konuya ilişkin, "İBB Soruşturması kapsamında tutuklu bulunan İpek Elif Atayman geçen hafta Afyon 2 Nolu T Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu'na sevk edilmişti. İlk gün ranza/yatak verilmediğini duymuştık fakat bu durumun 5 gündür devam ettiği bilgisi kamuoyuna yansımamıştı" değerlendirmesini yaptı.

Atayman'ın, Kötü Mualemele Yasağı'nın ihlal edildiğini belirten Ersöz, şunları kaydettti:

"Cezaevinde özgürlüğü kısıtlanan kişinin tüm insani ihtiyaçlarının devlet tarafından karşılanması esastır. İnsan haklarına uygun hareket edilmesi, kamu personelinin asli görevidir. İpek Elif Atayman'a 5 gündür ranza/yatak verilmemesi Kötü Muamele Yasağı'nın açık ihlalidir."