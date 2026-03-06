İbb Meclisi'nden İstanbul'un "Örnek Kaptanı" Zafer Tellioğlu'na Ziyaret - Son Dakika
İbb Meclisi'nden İstanbul'un "Örnek Kaptanı" Zafer Tellioğlu'na Ziyaret

06.03.2026 16:03  Güncelleme: 17:12
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisi Halkla İlişkiler Komisyonu, toplu taşımada sergilediği nezaket ve titizlikle takdir toplayan özel halk otobüsü kaptanı Zafer Tellioğlu'na teşekkür ziyaretinde bulundu. Komisyon üyeleri, Tellioğlu'na özverili çalışmaları için bir hediye takdim etti.

(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Meclisi Halkla İlişkiler Komisyonu üyeleri, toplu taşımada sergilediği titizlik ve nezaketle yolcuların takdirini toplayan özel halk otobüsü kaptanı Zafer Tellioğlu'nu görev yaptığı hatta ziyaret etti. Komisyon üyeleri, "Görevini büyük bir titizlikle yerine getiren ve İstanbulluların takdirini kazanan kaptan Zafer Tellioğlu nezdinde, İstanbul için gece gündüz emek veren, vatandaşlarımıza güvenli ve konforlu bir yolculuk sunan tüm kaptanlarımıza teşekkür ediyoruz" açıklamasını yaptı.

İstanbul'un yoğun ulaşım ağında, kullandığı otobüsün temizliği ve düzeniyle fark yaratan 38B hattı kaptanı Zafer Tellioğlu, İBB Meclisi Halkla İlişkiler Komisyonu üyeleri tarafından tebrik edildi. Ziyaret; komisyon üyeleri Uğur Dağ, Eşref Eker ve Özge Beğenmiş tarafından gerçekleştirildi.

"?Başkanvekili Nuri Aslan adına teşekkür"

Komisyon üyeleri, İBB Başkanvekili Nuri Aslan'ın selamlarını ve teşekkürlerini ileterek, kaptan Tellioğlu'na özverili çalışmalarından dolayı bir hediye takdim etti. Ziyaret sırasında, toplu ulaşımın sadece bir noktadan diğerine gitmek değil; vatandaşla kurulan güven, saygı ve özen ilişkisi olduğu vurgulandı.

?"Ulaşımda kalite ve nezaket önceliğimizdir"

?Ziyarette yapılan ortak açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Görevini büyük bir titizlikle yerine getiren ve İstanbulluların takdirini kazanan kaptan Zafer Tellioğlu nezdinde, İstanbul için gece gündüz emek veren, vatandaşlarımıza güvenli ve konforlu bir yolculuk sunan tüm kaptanlarımıza teşekkür ediyoruz. Bu tür örnek davranışların yaygınlaşması, İstanbul'un ulaşım kalitesini daha da yukarı taşıyacaktır."

?Zafer Tellioğlu'nun örnek tutumu, sosyal medyada ve yolcu geri bildirimlerinde sıkça dile getirilmiş, otobüs içindeki düzeni "ev konforunda bir yolculuk" olarak nitelendirilmişti.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Halkla İlişkiler, İstanbul, Hediye, Güncel, Son Dakika

