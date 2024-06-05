İBB, Sivrisinek Mücadelesini Yoğunlaştırdı - Son Dakika
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İBB, Sivrisinek Mücadelesini Yoğunlaştırdı

İBB, Sivrisinek Mücadelesini Yoğunlaştırdı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, hava sıcaklıklarının artmasıyla sivrisinekle mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı. Açıklamada, yaşam alanını olumsuz etkileyen ve insan eliyle üreme olanağı olan sivrisineklere karşı mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi. Vatandaşların da gerekli tedbirleri alması adına bilgilendirici çalışmalar yapıldığı vurgulandı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü Vektörlerle Mücadele Birimi bünyesindeki ekipler, sivrisinekler özelinde mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı. Kentte 182 ekibin 611 personelle sivrisinek larvalarına ve ergin sivrisineklere yönelik çalışmalar yapıldığı kaydedildi.

05.06.2024 15:53
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), hava sıcaklıklarının artmasıyla sivrisinekle mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı.

İBB'den yapılan açıklamada, yaşam alanını olumsuz etkileyen ve özellikle insan eliyle üreme olanağının çok fazla olduğu sivrisineklere karşı mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğü belirtildi.

Ağzı açık bidon, havuz, saksı altında kalan sular, açık su kuyuları, çatı oluğu, bahçeye gelişigüzel atılmış¸ kova ile eski lastik gibi alanlarda üreyen sivrisineklerin ortadan kaldırılabilmesi için vatandaşların da gerekli tedbirleri alması adına bilgilendirici çalışmalar yapıldığına dikkat çekilen açıklamada, "Bu çalışmalar, Vektörle Mücadele Bilim Kurulu'nun önderliğinde ve dünyada uygulanan yöntemlerle uyumlu şekilde sürdürülüyor.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Sağlık ve Hıfzıssıhha Müdürlüğü Vektörlerle Mücadele Birimi bünyesindeki ekipler, hava sıcaklıklarının artmasıyla sivrisinekler özelinde mücadele çalışmalarını yoğunlaştırdı." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada, kentte 7 birim üzerinden 182 ekibin 611 personelle gündüzleri sivrisinek larvalarına, akşamları ise ULV cihazıyla ergin sivrisineklere yönelik çalışmalar yapıldığına işaret edilerek, 226 bin 376 sivrisinek üreme kaynağına ilişkin çalışmaların birçok mücadele yöntemi ve uygulamalarla gerçekleştirildiği kaydedildi.

Kaynak: AA

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