İBB Spor İstanbul ve Rumeli Üniversitesi Arasında Staj Protokolü İmzalandı - Son Dakika
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İBB Spor İstanbul ve Rumeli Üniversitesi Arasında Staj Protokolü İmzalandı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin iştiraki Spor İstanbul ve Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi arasında staj protokolü imzalandı. Protokol kapsamında 115 öğrenci Spor İstanbul'da staj yaparak pratik deneyim kazanacak.

02.01.2025 13:07  Güncelleme: 14:28
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(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul ile Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi arasında staj protokolü imzalandı. Protokol kapsamında öğrenciler Spor İstanbul'da staj yapabilecek.

İBB Hizmet ve İletişim Grubu iştiraki Spor İstanbul, üniversitelerle yaptığı staj iş birliklerine bir yenisini ekledi. Sakarya Uygulamalı Bilimler Üniversitesi, Marmara Üniversitesi ve Fenerbahçe Üniversitesi'nin spor bilimleri fakültelerinin öğrencilerine staj yapabilme imkanı tanıyan Spor İstanbul, yeni eğitim öğretim dönemi için Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi ile staj protokolü imzalandı. Protokol ile Spor İstanbul bünyesinde 115 öğrenci staj yapabilecek.

İBB Spor İstanbul Genel Müdürlüğü'nde gerçekleştirilen törende protokolü, İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur ve Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kara imzaladı. İmzalanan staj protokolü çerçevesinde Rumeli Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesi öğrencileri, İBB Spor İstanbul bünyesindeki tesislerde uygulama tecrübelerini artıracak ve pratik çalışma becerilerini geliştirme fırsatı bulacak. Staj programı, 2024-2025 eğitim öğretim yılının bahar dönemi itibarıyla başlayacak.

"Üniversiteler önemli bir kaynak"

İmza töreninde konuşan İBB Spor İstanbul Genel Müdürü İ. Renay Onur, üniversitelerle yapılan staj iş birliklerinin öğrenciler için kıymetli bir fırsat olduğunu belirterek, "İBB Spor İstanbul, 71 tesisinde yılda 1 milyona yakın İstanbulluya spor yaptırıyor. Üniversitelerle bire bir çalışmamız da bu sayıyı yukarı çekebilmemiz için önemli. Üniversitelerden gelen gençler bizim için çok ciddi bir kaynak; aldıkları iyi eğitimi bizimle birlikte pratikte de uygulayabiliyorlar, burada işe başlayabiliyorlar. Akademik bilgileriyle, bilimsel yaklaşımlarıyla İstanbullulara hizmet ederek şehre fayda sağlayabiliyorlar. Bu sebeple bu staj iş birlikleri bizi ayrıca memnun ediyor" dedi.

"Gençlere istihdam fırsatı olacak"

İBB Spor İstanbul'la başlayan staj iş birliğinden duyduğu mutluluğu dile getiren Rumeli Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Kara ise "Bu protokolle İBB Spor İstanbul'un imkanlarından faydalanabilmek bizim için çok değerli. Dünyanın gelişmiş ülkelerinde sektör-üniversite iş birliğinin yoğun olduğunu görürsünüz, bu anlaşma bu açıdan da kıymetli. Gençler İBB Spor İstanbul'da staj yaparak sektörün içinde yer alabilecek, staj sonrası için istihdam fırsatı olacak. Bu iş birliği için teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel İBB Spor İstanbul ve Rumeli Üniversitesi Arasında Staj Protokolü İmzalandı - Son Dakika

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