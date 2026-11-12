İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, 20 aydır tutuklu olduğu davada tahliye istedi

Haber: Zuhal ÇİLOĞLAN

(İSTANBUL) - İBB Davası'nın 109'uncu gününde tahliye talebinde bulunan İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş, "Ben de eşimle, çoluğumla çocuğumla rahatça yaşayabilmek için kurgu ifadeler verebilirdim, iftira atabilirdim. 'Ben yapmadım, o yaptı', 'Ben yanmayayım da o yansın' deyip işin içinden sıyrılabilirdim. Ama bunu yapmadım. Çünkü bir insanın sırtında taşıyacağı en ağır yükün kendi onurundan vazgeçmesi olduğunu unutmadım" dedi. Keleş, tahliyesini değil, dosyadaki haksız tutuklulukların sona ermesini talep etti.

Cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu 46'sı tutuklu 436 sanıklı İBB davasının 109. günü, tutuklu sanıkların tahliye talepleriyle devam ediyor.

Ekrem İmamoğlu'nun da beyanda bulunacağı duruşmada, tüm tutuklu isimlerin tahliye taleplerinin tamamlanmasının ardından savcı ara mütalaasını açıklayacak. Mahkeme de tutukluluklara ilişkin ara kararını verecek ve bir sonraki duruşmanın tarihini belirleyecek.

Bugün, tahliye talebi için kürsüye gelen tutuklu sanıklardan biri de İBB Spor Kulübü Başkanı Fatih Keleş oldu.

Savcılığın 149 eylemden cezalandırılmasını istediğini, bunların 133'ünde örgüt yöneticiliğiyle suçlandığını belirten Keleş, "Bazı yerlerde 'Ekrem İmamoğlu'nun kasası', bazı yerlerde 'örgütün kasası', bazı yerlerde ise 'en önemli kişi' olarak tanımlanıyorum. Ben, 149 eylemden cezalandırılması istenen ancak sıfatı belirsiz sözde bir örgüt yöneticisiyim" diye konuştu.

Hakkındaki suçlamaların somutlaştırılmadığını savunan Keleş, "Kimin kasasıyım, hangi eylemlerle bu sıfatı hak ettim, kime hangi talimatı verdim? Bunların hiçbiri yok. Çünkü savcılık için somut delil aramak zahmetli bir süreç. Bunun yerine 'Yaz Fatih'e' düsturuyla hareket edilerek mahkemeye delil sunmak yerine adeta bir 'Fatih Keleş koleksiyonu' sunulmuştur" ifadelerini kullandı.

"BİR KİŞİ BİLE 'FATİH KELEŞ'TEN TALİMAT ALDIM' DEMEDİ"

İddianamede kendisine bağlı geniş bir hiyerarşi bulunduğunun öne sürüldüğünü belirten Keleş, "Genel sekreterlerden daire başkanlarına, belediye başkan yardımcılarından müdürlere, iştirak şirketlerinin yöneticilerine, aile üyelerime kadar uzanan geniş bir kadronun bana bağlı hareket ettiğini, benim emir ve talimatlarımı yerine getirdiğini ileri sürdüler. Bugüne kadar itirafçılar dahil olmak üzere dinlenen tek bir kişi bile 'Fatih Keleş'ten emir ve talimat aldım, ondan aldığım emir ve talimatları yerine getirdim' demedi" dedi.

Hakkında herhangi bir görüntü, iletişim, bankacılık veya yazılı kayıt bulunmadığını savunan Keleş, "Ne bir görüntü kaydı, ne bir iletişim kaydı, ne bir bankacılık hareketi, ne bir fatura, ne bir sözleşme, ne bir mesaj kaydı, ne bir yazışma, ne de tek bir yazılı kanıt. Uydurma sözlerle tutuklandım, bu sözlerle 20 aydır tutukluyum" diye konuştu.

"Kasa" olarak tanımlanmasına dayanak gösterilen kişilerin duruşmadaki ifadelerine de değinen Keleş, "Uğur Güngör, Beylikdüzü halkından ve iş arkadaşlarından duyduğunu söyledi. Adem Soytekin, kendi bildiklerinden ziyade tamamen 'konuşulan şeyler' dedi. Burak Korzay, kasa dendiğini duyduğunu söyledi. Sarp Yalçınkaya, Murat Gülibrahimoğlu'ndan duyduklarına dayanarak çıkarım yaptığını anlattı. Gizli tanık Zeytin piyasadan duyduğunu söyledi. Bir kişi dahi 'Gördüm' diyemeyecek" ifadelerini kullandı.

"PARA DOLU ÇANTA İDDİASI GERÇEK DIŞI"

Ertan Yıldız'ın, Aykut Erdoğdu'nun Saraçhane'de kendisine para dolu bir çanta getirdiğini ve kendisinin de çantayı alıp gittiğini iddia ettiğini belirten Keleş, bu anlatımı reddetti.

Keleş, "Ben bu anlatımın içerisinde yer almıyorum ancak ifadesinin sonunda birdenbire adımı birkaç cümle içerisine sıkıştırmıştır. Benim Saraçhane binasında Ertan Yıldız'ın odasında Aykut Erdoğdu'dan para dolu bir çantayı teslim aldığım şeklindeki anlatı salt kendisi dahi hayatın olağan akışına aykırıdır. Benim iddia ettiği gibi ne bir paradan ne bir teslimden haberim vardır. İddiasını da iftirasını da kabul etmiyorum" dedi.

"İTİRAFÇI OLABİLİRDİM AMA YAPMADIM"

Keleş, savunmasının sonunda etkin pişmanlık beyanlarıyla suçlamalardan kurtulmayı tercih etmediğini vurgulayarak, "Ben de eşimle, çoluğumla çocuğumla rahatça yaşayabilmek için kurgu ifadeler verebilirdim, iftira atabilirdim. 'Ben yapmadım, o yaptı', 'Ben yanmayayım da o yansın' deyip işin içinden sıyrılabilirdim. Ama bunu yapmadım. Çünkü bir insanın sırtında taşıyacağı en ağır yükün kendi onurundan vazgeçmesi olduğunu unutmadım" dedi.

Keleş, "İşlemediğim bir suçu üstlenmedim, üstlenmem. Gerçeğe aykırı bir kurguya imza atmadım, atmam. Etkin pişmanlık adı altında bir iftira mekanizması işletmedim, işletmem. Başkalarını haksız yere suçlamadım, suçlamam. Bugün karşınızda 20 aydır tutuklu bulunmamın en büyük sebebi bunları yapmayı reddettiğim içindir" ifadelerini kullandı.

Hakkındaki suçlamaların siyasi saiklerle yöneltildiğini düşündüğünü belirten Keleş, "Adalet, yönünü siyasete göre belirleyen veya değiştiren bir rüzgar gülü değildir. Ben adalete olan inancımı korumaya gayret ediyorum. Bu salonun duvarları arasında bir gün mutlaka tecelli edeceğine inanıyorum" dedi.

Keleş, tahliyesini değil, dosyadaki haksız tutuklulukların sona ermesini talep etti.