İBB Üniversite Tercih Dayanışma ve Rehberlik Merkezi\'ni ziyaret eden İBB Başkanvekili Nuri Aslan: Hiçbir genç yurt dışına gitmeyi tercih etmesin

(İSTANBUL) İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Bağcılar Meydanı'na kurulan Üniversite Tercih Dayanışma ve Rehberlik Merkezi'ni ziyaret etti. Gençler ve aileleriyle sohbet eden Aslan, "Hiçbir genç yurt dışına gitmeyi tercih etmesin. Bize güvensin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi var. Bu arada İstanbul'a yerleşecek üniversiteli kardeşlerime sesleniyorum. Sosyal incelemesi uygun olan kardeşlerimiz mutlaka İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin sosyal desteklerinden yararlanmak için müracaat etsinler, başvuruda bulunsunlar. Kıyafet desteğinden ulaşım desteğine, barınma desteğinden burs desteğine kadar çeşitli desteklerimiz var" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Gençlik Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından İstanbul'un meydanlarında kurulan İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri, her yıl olduğu gibi 2026 tercih döneminde de gençlere ücretsiz tercih danışmanlığı hizmeti vermeye devam ediyor. 39 ilçede kurulan merkezlerde toplam 210 PDR uzmanı gençlerin meslek seçimlerinde önemli rol oynayacak üniversite seçiminde rol gösteriyor. Bu kapsamda verilen hizmeti yerinde inceleyen İBB Başkanvekili Nuri Aslan, Bağcılar Kent Meydanı'nda gençler ve aileleriyle bir araya geldi. Gençlere tavsiyelerde de bulunan Aslan, daha sonra değerlendirmelerde bulundu.

Aslan değerlendirmesinde "Bağcılar'dayız, Bağcılar Meydanı'ndayız. Ekrem Başkanımızın Bağcılar'a kazandırdığı çok güzel bir meydan var. Burada her türlü etkinlik yapılıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin yapmış olduğu... Ben de Bağcılar'da yaşamış, Bağcılar'da okumuş bir insan olarak tercih çadırını, danışmanlık hizmetimizi 'Burada, yerinde izleyeyim' dedim. İstanbul Büyükşehir Belediyesi olarak bizim ders atölyelerimiz var; hemen hemen her ilçede. Kütüphanelerimiz var, orada ders çalışıyor arkadaşlarımız. Deneme sınavları yapıyoruz, Ücretsiz ders kitapları dağıtıyoruz, ücretsiz test kitapları dağıtıyoruz. Bunun sonucu da bir meyvesi oluyor: İlk 5.000'de 17 öğrenci... İlk 5.000'e giriyor. 250.000'de 530 öğrenci ilk 250.000'e giriyor. Bu da bizim gururumuz. İstanbul Büyükşehir Belediyesinin ders atölyelerinden, kütüphanelerinden yararlanan, ücretsiz olarak yararlanan öğrencilerin bu kadar başarılı olması arkadaşımızın katkılarıyla oluyor. Milli Eğitim kökenli kardeşlerimiz, öğretmen kökenli kardeşlerimiz bu memlekete, bu Cumhuriyete, İstanbul Büyükşehir Belediyesi çatısı altında hizmet ediyorlar. Allah onlardan da razı olsun, başarılı öğrencilerden de razı olsun" ifedelerini kullandı.

İMAMOĞLU: "GENÇLER AKLIMA GELDİKÇE CUMHURİYET EMİN ELLERDE. YARINIMIZ ÇOK AYDINLIK, UMUDUMUZ ÇOK YÜKSEK. UMUDUMUZU ASLA KAYBETMEYECEĞİZ"

Aslan şöyle devam etti:

"Sabah Ekrem Başkanımı ziyarete gittim. Ekrem Başkanımıza da dedim ki: 'Başkanım, bugün meydanları dolaşacağım ve tercih çadırlarını ziyaret edeceğim' Dedi ki: 'Göreceksin çocukların gözündeki o parıltıyı, çakmak çakmak yanan gözleri. İşte ben niye burada bu kadar umutluyum biliyor musun?' dedi. 'Bilmiyorum' dedim. 'O gençler aklıma geldikçe Cumhuriyet emin ellerde. Yarınımız çok aydınlık, umudumuz çok yüksek. Umudumuzu asla kaybetmeyeceğiz' dedi. Kimse de bu ülkeden umudunu kesmesin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi var, Cumhuriyetin belediyesi var, biz varız, Cumhuriyetin çocukları var. Yarınımız aydınlık. Yarını ayağa kaldıracağız. İnşallah yarın Ekrem Başkanımızla, tüm yol arkadaşlarımızla, çalışma arkadaşlarımızla, siyasi arkadaşlarımızla bu ülkeyi... İstanbul'da 7 yılda İstanbul'u bir noktadan bir noktaya, başarıdan başarıya taşımışsak, bunu nasıl İstanbul'da gerçekleştirmişsek Türkiye'de de o başarıyı sağlayacağız.

"BİZ VARSAK BU ÜLKEDE KİMSE YALNIZ DEĞİLDİR"

Hiçbir genç yurt dışına gitmeyi tercih etmesin. Bize güvensin. İstanbul Büyükşehir Belediyesi var. Bu arada İstanbul'a yerleşecek üniversiteli kardeşlerime sesleniyorum. Sosyal incelemesi uygun olan kardeşlerimiz mutlaka İstanbul Büyükşehir Belediyesinin sosyal desteklerinden yararlanmak için müracaat etsinler, başvuruda bulunsunlar. Kıyafet desteğinden ulaşım desteğine, barınma desteğinden burs desteğine kadar çeşitli desteklerimiz var. Çocuk etkinlik merkezlerinden üniversiteyi bitirene kadar, doktora yapana kadar herkes İstanbul Büyükşehir Belediyesinin hizmetlerinden yararlansın. Kimseyi yalnız bırakmıyoruz. Biz varsak bu ülkede kimse yalnız değildir. Umutsuzluk yok. Yarın çok umutlu."

TERCİH MERKEZLERİNE GELEMEYENLER ALO 153'TEN ÜCRETSİZ HİZMET ALABİLECEK

İBB Tercih Danışma ve Rehberlik Merkezleri'nde tercih döneminin sonuna kadar saat 10.00-19.00 saatleri arasında danışmanlık hizmeti devam ederken, İstanbul'da yaşayıp meydanlara gelemeyenler için Alo 153 Çözüm Merkezi tercih danışmanlığı hizmeti sürecek.

Şehir dışından tercih desteği almak isteyen gençler '0212 153 00 00' numaralı hattı arayarak bilgi alabilecek. İBB'nin PDR uzmanları, talep etmeleri durumunda engel veya hastalık sebebiyle merkezlere gelemeyenlerin evlerinde ya da tedavi gördükleri hastanelerde bu hizmeti verecek. Ayrıca tüm adaylar tercih.ibb.istanbul adresinde yer alan "İBB Tercih Robotu" sistemini kullanarak tercih listelerini oluşturup daha sonra ÖSYM'nin sistemi üzerinden tercihlerini yapabilecek.