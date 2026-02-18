Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile İbb Arasında 110 Milyon Avroluk Metro Finansman Anlaşması İmzalandı - Son Dakika
18.02.2026 16:28  Güncelleme: 17:37
EBRD, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile Ümraniye–Ataşehir–Göztepe Metro Hattı'nın tamamlanması için 110 milyon avro kredi anlaşması imzaladı. Proje, kentin yoğun bölgelerine hizmet vererek ulaşım bağlantılarını güçlendirecek.

(İSTANBUL) Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası (EBRD) ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) arasında, Ümraniye–Ataşehir–Göztepe Metro Hattı'nın tamamlanmasına destek olmak amacıyla 110 milyon avroluk kredi anlaşması imzalandı. Söz konusu proje, İstanbul'un en yoğun nüfuslu bölgelerinden birine hizmet verecek kritik bir kentsel ulaşım yatırımı niteliği taşıyor.

İBB yetkililerinden edinilen bilgiye göre, Ümraniye–Ataşehir–Göztepe Metro Hattı; önemli konut alanlarını, iş merkezlerini ve sağlık kuruluşlarını birbirine bağlayacak. Hat ayrıca hızla gelişen İstanbul Finans Merkezi'ne doğrudan erişim sağlayarak İstanbul'un Anadolu Yakası'ndaki ulaşım bağlantılarını önemli ölçüde güçlendirecek. Projenin tamamlanmasıyla birlikte, özel araç kullanımına düşük karbonlu ve hızlı bir alternatif sunulacak, trafik sıkışıklığı azaltılacak, seyahat süreleri kısalacak, ekonomik verimlilik ve kent yaşam kalitesi artırılacak.

Kaynak: ANKA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi, Ataşehir, Ümraniye, İstanbul, Ekonomi, Finans, Ulaşım, Güncel, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
