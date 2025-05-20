İBB'ye Yönelik 3. Dalga Gözaltı Operasyonu Başladı

(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik "yolsuzluk" suçlamasıyla yürütülen soruşturmada 3'üncü dalga gözaltı operasyonu başladı. Bu sabah saatlerinde 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, "Belli ki dün İzmir mitingimiz iktidarı çok rahatsız etmiş. Hayal gücünüze dayanarak yaptığınız operasyonlar ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan karalama kampanyalarınız hüsranla bitmeye mahkum. Yıpratmaya çalıştığınız her hamle, halkın vicdanına çarpıp geri dönüyor" dedi.

19 Mart'ta İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasıyla başlayan operasyonlara bu sabah bir yenisi daha eklendi. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin'in de aralarında bulunduğu 22 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Karar doğrultusunda gözaltı, arama ve el koyma işlemlerinin devam ettiği bildirildi.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gökan Zeybek, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda operasyona tepki gösterdi. İzmir mitingini hatırlatan Zeybek'in paylaşımı şöyle:

"Belli ki dün İzmir mitingimiz iktidarı çok rahatsız etmiş. Sabahında tanıdık bir telaşla İBB'ye yönelik gözaltılar başlatıldı. Hayal gücünüze dayanarak yaptığınız operasyonlar ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu'nu hedef alan karalama kampanyalarınız hüsranla bitmeye mahkum. Yıpratmaya çalıştığınız her hamle, halkın vicdanına çarpıp geri dönüyor. Korkuyla yönetemezsiniz. Baskıyla susturamazsınız."