İBB'ye Yönelik 4. Dalga Operasyon: 49 Gözaltı

(İSTANBUL) - İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik 4. Dalga operasyonlarda 49 kişi hakkında daha gözaltı kararı verildi. Sabah saatlerinde düzenlenen operasyonla aralarında KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt ve Ekrem İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu'nun da olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İBB ve iştiraklerinde görevli 49 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Edinilen bilgiye göre, sabah saatlerinde başlatılan operasyonda gözaltına alınanlar arasında daha önce gözaltına alınıp serbest bırakılan İmamoğlu'nun Özel Kalem Müdürü Kadriye Kasapoğlu, Koruma Müdürü Mustafa Akın, KİPTAŞ Genel Müdürü Ali Kurt, İBB Genel Sekreter Yardımcısı Arif Gürkan Alpay, İSTAÇ Genel Müdürü Ziya Gökmen Togay ile Raylı Sistemler Daire Başkanı Ceyhun Avşar da bulunuyor.

Dün 20 kişi tutuklanmıştı

İBB'ye yönelik operasyonlarda gözaltına alınan 20 kişi de dün akşam saatlerinde tutuklanmıştı. Tutuklananlar arasında İBB Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanı Taner Çetin ile İstanbul Ağaç ve Peyzaj A.Ş yöneticileri de bulunuyor.

(SÜRECEK)