İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı - Son Dakika
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İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı

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İBB'ye yönelik operasyon nedeniyle İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve TMSF tarafından 101 şahsa ait 24 şirkete doğrudan kayyum atandığı, şüphelilere ait 28 şirkete ise denetim kayyumu atandığı öğrenildi. Kayyum atanan şirketlerin arasında İmamoğlu İnşaat, Nuhoğlu İnşaat, ASOY İnşaat, Karsal Örme AŞ'nin olduğu bildirildi.

11.04.2025 20:03
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Aralarında İmamoğlu İnşaat'ın da yer aldığı 24 şirkete İBB operasyonu kapsamında kayyum atandı. 28 şirkete ise deneyim kayyumu atandığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu ve 100 kişi hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Operasyon kapsamında İBB'ye İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve TMSF tarafından 101 şahsa ait 24 şirket için karar verildi.

24 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Söz konusu 24 şirkete doğrudan kayyum atandığı bildirildi. Ayrıca şüphelilere ait 28 şirkete ise denetim kayyum atandığı öğrenildi.

ARALARINDA İMAMOĞLU İNŞAAT DA VAR

Kayyum atanan şirketler içerisinde İmamoğlu İnşaat, Nuhoğlu İnşaat, ASOY İnşaat, Karsal Örme AŞ gibi şirketler bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' operasyonu kapsamında Ekrem İmamoğlu ve 99 kişi gözaltına alınmıştı. Çok sayıda kişi hakkında tutuklama kararı verilirken; İmamoğlu da yolsuzluk dosyası kapsamında tutuklanmıştı.

İBB\'ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı
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İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, Operasyon, İnşaat, Güncel, Kayyum, Son Dakika

Son Dakika Güncel İBB'ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Meta Bouwen:
    • Uğur Mumcu ne demiş "Bu ülkede banka soyarken kar maskesi, ülke soyarken Atatürk maskesi takılır" • chp bir parti değil. Türk'e dinini, dilini, ve özünu kaybettirmeye memur, bir katliam müessesesidir. Necip Fazıl Kisakürek . 606 17 Yanıtla
  • Johny Guitar:
    iyi olmuş 24 35 Yanıtla
  • sus ceo:
    İmamoğlu korkusu nelere sebep oldu. Ne yaparsanız yapın, İmamoğlu sizi silindir gibi ezecek. Açlık sınırının altında yaşatılan emekliler seçimde şamarı vuracak. 19 32 Yanıtla
  • Emir Arslan:
    Parti yer makam hepsi geçici ama biz insanlar inançlı müslüman olarak hesap gününe inanıyorsak kimsenin kimseyi kandırmasına birbirine zarar vermesini kabul etmeyerek hareket etmeliyiz.yoksa bizim insanlığımız karakterimiz birşeye yaramaz 30 5 Yanıtla
  • 12karaoglan:
    süper çalıp yerken iyiydi, şimdi atarlar kayyumu 18 15 Yanıtla
  • Fenasi_Kerim:
    Aynı fetö zamanı gibi süreç. var başınıza bir gelecek hayırlısı 13 8 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    CHP ye KAYYUM Atansın 10 8 Yanıtla
  • Mustafa Yildiz:
    CHP Demek Hırsızlık Yolsuzluk Demek 4 5 Yanıtla
  • Ali Haspolat:
    hangi algıları yaparsanız yapın imamoğluna oy verip cumhurbaşkanı seçeceğiz. 3 3 Yanıtla
  • Ghost Riley:
    secimle alamayinca?! neden 3 saat oncesinin haberlerini goremiyoruz? yandaslari yorumlara saldirtip algi yapip bizleri sansurluyorsunuz, fark etti millet tabi allah allah 6 saatlik haber nedense az insan begeni yapmis hepsi de yandaslara?! sonra yok genel yayin yonetmenimiz etikten bahsetti diye haber yaparsiniz. hayret kimse de begenmemis yorumlari. bari serefsizligi liyakatle yap gt kili haberler.com. bu yorumu da sansurle simdi 0 0 Yanıtla
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