İBB\'ye yönelik soruşturma kapsamında 24 şirkete kayyum atandı

Aralarında İmamoğlu İnşaat'ın da yer aldığı 24 şirkete İBB operasyonu kapsamında kayyum atandı. 28 şirkete ise deneyim kayyumu atandığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, Ekrem İmamoğlu ve 100 kişi hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından başlatılan soruşturma sürüyor.

Operasyon kapsamında İBB'ye İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve TMSF tarafından 101 şahsa ait 24 şirket için karar verildi.

24 ŞİRKETE KAYYUM ATANDI

Söz konusu 24 şirkete doğrudan kayyum atandığı bildirildi. Ayrıca şüphelilere ait 28 şirkete ise denetim kayyum atandığı öğrenildi.

ARALARINDA İMAMOĞLU İNŞAAT DA VAR

Kayyum atanan şirketler içerisinde İmamoğlu İnşaat, Nuhoğlu İnşaat, ASOY İnşaat, Karsal Örme AŞ gibi şirketler bulunuyor.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' operasyonu kapsamında Ekrem İmamoğlu ve 99 kişi gözaltına alınmıştı. Çok sayıda kişi hakkında tutuklama kararı verilirken; İmamoğlu da yolsuzluk dosyası kapsamında tutuklanmıştı.