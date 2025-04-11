İmamoğlu protestolarında tutuklanan 59 genç daha tahliye edildi

Szka788304:

mesko Aljovic Rte gidecek daha iyi bir lider gelecek bizim safımız Asalım imamları kapatalım imamhatipleri diye slogan atanların rakı 140 tl olacak diyenlerin karşısında olacak sen kimseyi tehtit etme safın doğru mu !!! kime oy vereceksiniz o bilr muamma her muhtarlığa bir kişi atayarak işsizlik sorununu çözerim diyenler her kese bir altın vaat edenler organ kaçakçılığı yapandan verdi alacağız diyenler bu ülkede iktidar olamaz aklı selim halk buna müsade etmez depremin ekonomik etkileri kurduğunuz şehir itifakı sizi palazlandırdı kımılla kağana kafa tuttunuz