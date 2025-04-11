İmamoğlu protestolarında tutuklanan 59 genç daha tahliye edildi - Son Dakika
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İmamoğlu protestolarında tutuklanan 59 genç daha tahliye edildi

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İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasının ardından başlayan protestolara katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan gençlerden 59'u daha tahliye edildi. Tahliye kararı verilenler arasında Saraçhane'de konuşma yapan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Selinay Uzuntel de yer aldı. Hatırlanacağı üzere dün de 102 genç hakkında tahliye kararı verilmişti.

11.04.2025 13:23  Güncelleme: 13:52
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CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun diplomasının iptal edilip gözaltına alınmasıyla başlayan protestolarda İstanbul'da bine yakın kişi gözaltına alınmış 278 kişi de tutuklanmıştı.

DÜN 102 GENÇ TAHLİYE EDİLMİŞTİ

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi, 139 sanık hakkında açılan iddianameyi dün incelemiş ve CHP PM üyesi Berkay Gezgin'in de aralarında bulunduğu 102 genç hakkında tahliye kararı vermişti.

59 GENÇ DAHA TAHLİYE EDİLDİ

Bugünse tensip incelemesi yapan İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi, 19 Mart protestolarına katıldıkları gerekçesiyle tutuklanan 59 genç hakkında tahliye kararı verdi. Tahliye kararı verilenler arasında Saraçhane'de konuşma yapan İstanbul Üniversitesi öğrencisi Selinay Uzuntel de bulunuyor.

İmamoğlu protestolarında tutuklanan 59 genç daha tahliye edildi

MAHKEMENİN KARARI

Mahkemenin kararında "suçun vasıf ve mahiyeti, kanunda belirlenen cezanın alt ve üst sınırı, CMK'nin 100. Maddesinde belirtilen katalog suçlardan olmaması, mevcut delil durumu, sanıkların tutuklulukta geçirdikleri süre, bir kısım sanığın öğrenci olması, öğrenim süreçlerinin sekteye uğrama ihtimali, sanıkların sabit ikametgah sahibi oluşu ve kaçma şüphelerinin bulunmaması, aynı suça yönelik başka mahkemelerce aynı hukuki durumda olan sanıklar yönünden tahliye kararı verilmesi, TC. Anayasa'sının 36. md. belirtili sanıkların adil yargılanma hakkına sahip olduğu da gözetilerek" tahliye kararı verildiği belirtildi.

İmamoğlu protestolarında tutuklanan 59 genç daha tahliye edildi
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İstanbul Üniversitesi, Ekrem İmamoğlu, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İmamoğlu protestolarında tutuklanan 59 genç daha tahliye edildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • ispir225:
    Devlete baş kaldıranın başı ezilecek nokta 23 38 Yanıtla
  • 1616:
    içeri atılmalari Bile yanlisti zaten..yasal haklarını kullanmak.ne zaman suç oldu . 35 18 Yanıtla
  • Mesko Aljovic:
    Biraz daha yer açın,oralar ak trollerle dolacak.. 31 19 Yanıtla
  • Murat Gürsen:
    Biraz yer açılsın ampulleri içeri alacağız daha sırada onlar var. Jelibonculardan başlayacagız ilk önce parsel parsel 20 12 Yanıtla
  • Szka788304:
    mesko Aljovic Rte gidecek daha iyi bir lider gelecek bizim safımız Asalım imamları kapatalım imamhatipleri diye slogan atanların rakı 140 tl olacak diyenlerin karşısında olacak sen kimseyi tehtit etme safın doğru mu !!! kime oy vereceksiniz o bilr muamma her muhtarlığa bir kişi atayarak işsizlik sorununu çözerim diyenler her kese bir altın vaat edenler organ kaçakçılığı yapandan verdi alacağız diyenler bu ülkede iktidar olamaz aklı selim halk buna müsade etmez depremin ekonomik etkileri kurduğunuz şehir itifakı sizi palazlandırdı kımılla kağana kafa tuttunuz 5 8 Yanıtla
  • Aa:
    şimdi sormazlarmi adama niye tutukladıniz diye 10 günde ne değişti 4 4 Yanıtla
  • ökkeş Kalem:
    En namuslu sözler en namussuz insanların ağzında şu trollerin hayatini araştırın pislik ile dolu değilse omur billah beleşe çalışırım 4 2 Yanıtla
  • ŞEYHMUS GÜNDÜZ:
    Kasti olarak kaldırımdak, insların üzerine araba sürerek adam öldüryorlar tutuksuz yargılanıyor, protestoya katılan gençler tutuklu yargılanıyor. Yani Bu gençler Adam öldürmekten daha kötü suç mu işlediler. 1 3 Yanıtla
  • Selennur Adıgüzel:
    Dağlarda etek giyen eşkıyalar,şehirlerde maskeli baloculuk oynuyorlar.En Atatürkcu askeriyiz diyenler en Atatürk diyemeyenlerle birlesip trolluk yapıyorsa,6 okun esareti altında yaşayip bugün küfür edenlere bişey demiyorlarsa ben de bişey bilmiyor ömür billah beleşe çalışırım. 3 0 Yanıtla
  • ŞEYHMUS GÜNDÜZ:
    Hiçkimse Anayasadan üstün değildir. Anayasal bir hak, birileri tarafından keyfi olarak görmezden gelinemez. 1 2 Yanıtla
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