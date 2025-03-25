İBB'ye Yönelik Yolsuzluk Soruşturmasında Şirketlere El Konuldu

(ANKARA) - İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik "yolsuzluk" iddialı soruşturma kapsamında tutuklanan iş insanları Ali Nuhoğlu'nun iki, Furkan Remzi Ceylan'ın bir şirketine Sulh Ceza Hakimliği kararıyla el konuldu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı yetkililerinden edinilen bilgiye göre, 2024/228233 soruşturma numaralı dosyası kapsamında Ali Nuhoğlu'na ait Trend İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ve Nuhoğlu İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketi ile Furkan Remzi Ceylan'a ait İSCON İnşaat Ticaret ve Sanayi Anonim Şirketine, Sulh Ceza Hakimliği kararı ile el konuldu.