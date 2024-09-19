İBB, Yeni Deniz Dolmuş Seferleriyle Ulaşımı Kolaylaştırdı

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(İSTANBUL)- İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) hizmete sunduğu Küçüksu- İstinye ile Beykoz - Sarıyer deniz dolmuş seferleri, vatandaşlara daha hızlı ve konforlu bir ulaşım imkanı sundu.

İBB iştiraki Şehir Hatları AŞ, 15 Temmuz'da başlattığı Küçüksu – İstinye Deniz dolmuş seferlerinin ardından geçen hafta da Beykoz ile Sarıyer arasındaki hattı hizmete açtı. Beykoz ve Sarıyerliler'den yoğun ilgi gören yeni deniz dolmuş hattı, İstanbul Boğazı'nın iki yakasını hızlı bir şekilde birbirine bağladı. Seferler, hafta içi 06.45'te başlayarak akşam 20.30'a kadar karşılıklı ve gün boyu devam ediyor. Hızlı ve konforlu yolculuktan oldukça memnun kalan vatandaşlar, Beykoz ve Paşabahçe'den ana metro hattına hızlı ulaşım için İstinye'ye yeni deniz hattı istediklerini de belirtti.

Kompozit malzemeden, vakum infizyon yöntemiyle üretilen modern deniz dolmuşları, tek seferde 33 yolcu taşıyabiliyor.