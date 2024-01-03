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İBB: Yeni üst geçit ayağı proje tamamlandığında peron alanı içerisinde kalacak - Son Dakika
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İBB: Yeni üst geçit ayağı proje tamamlandığında peron alanı içerisinde kalacak

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Küçükçekmece'de tartışmalara neden olan metrobüs yoluna konulan yeni üst geçit ayağının, proje tamamlandığında peron alanı içerisinde kalacağını bildirdi.

İBB: Yeni üst geçit ayağı proje tamamlandığında peron alanı içerisinde kalacak
03.01.2024 - 16:18,
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İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Küçükçekmece'de tartışmalara neden olan metrobüs yoluna konulan yeni üst geçit ayağının, proje tamamlandığında peron alanı içerisinde kalacağını bildirdi.

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, belediyenin Küçükçekmece durağında 70 metre uzunluğunda ve 5 metre genişliğinde yeni üst geçit inşa edildiği belirtildi.

Yeni projeyle birlikte metrobüs istasyonunun genişleyeceği bilgisi verilen açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Metrobüs güzergahı, D-100 kara yolu ve yan yol 450 metre uzunluğunda Edirne istikameti yönünde kuzey tarafa doğru ötelenecek. İş kapsamında kuzey yan yol yanındaki Şehit Özgür Güven Caddesi'nde 132 metre uzunluğunda kuyu temel ve istinat duvarı imalatı yapılarak yol genişlemesi yapıldı. Mevcut metrobüs yolunda bulunan yeni üst geçit ayağı, proje tamamlandığında peron alanı içerisinde kalacak."

Metrobüs yolunda üst geçit ayağı, tartışma yaratmıştı

İBB, Beşyol metrobüs durağının yaya üst geçidinin ve merdivenlerinin yolcu kapasitesine göre yetersiz olması gerekçesiyle 3 Kasım 2023'te yeni yaya üst geçit çalışmalarına başladı.

Çalışmalarda, yaya üst geçit ayağının metrobüs yoluna konulması nedeniyle otobüslerin metrobüs yolundan ayrılıp dubalarla ayrılmış D-100 kara yolundan gitmesi eleştirilere neden olmuştu.

Kaynak: AA
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