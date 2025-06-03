İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 3 Tutuklama - Son Dakika
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İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 3 Tutuklama

03.06.2025 22:40
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Eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ile 2 kişi, İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında tutuklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu ile 2 şüpheli hakkındaki hakimliğin kararına ulaşıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının, tutuklanarak İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında olduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürüttüğü soruşturma devam ediyor.

Bu kapsamda gözaltına alınan eski CHP Milletvekili Aykut Erdoğdu, Ağaç AŞ Genel Müdürü Ali Sukas ile Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcısı Veysel Erçevik tutuklanırken, görevden uzaklaştırılan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın asistanı Gürkan Polat hakkında "yurtdışı çıkış yasağı" ve "imza atma" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulandı.

Hakimlik kararında, Erdoğdu, Sukas ve Erçevik'in, üzerlerine atılı "ihaleye fesat karıştırmak", "rüşvet vermek", "rüşvet almak" ve "suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma" suçlarının vasıf ve mahiyeti, mevcut delil durumu ile şüphelilerin kaçma ve saklanması şüphesi uyandıran somut olgular bulunduğu gerekçesiyle tutuklandığı belirtildi.

Kararda, şüpheli Aykut Erdoğdu'nun V*** H***** isimli şirketin sözleşme tadilatı amacıyla firma yetkilileriyle görüşüp, akabinde yüklü miktarda bağış yapılacağı hususunda aracılık ettiği iddiasına yönelik Ertan Yıldız'ın ifadesi ve şahıslarla ortak baz kaydının bulunduğuna dair tespitlere yer verildi.

Şüpheli Ali Sukas'ın görevi süresince birçok ihalede usulsüzlük yaptığı ve ihalelerde kendi yararına döviz cinsi paralar aldığına ilişkin bilgiler yer alan kararda, şüpheli Veysel Erçevik'in Beylikdüzü Belediye Başkanı Danışmanlığı yaptığı sürede Adem Soytekin aracılığıyla 100 bin lira para talep ettiğine dair müşteki şüpheli Seyfi Beyaz'ın ifadeleri ve bu beyanları destekler nitelikte baz sinyal kayıtları olduğuna dair tespitlere işaret edildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 3 Tutuklama - Son Dakika

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