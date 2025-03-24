İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 58 Gözaltı - Son Dakika
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İBB Yolsuzluk Soruşturmasında 58 Gözaltı

İBB'ye yönelik yapılan provokatif paylaşımlarla halkı tahrik eden 58 kişi gözaltına alındı, 2'si tutuklandı.

24.03.2025 01:16
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İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk ve terör soruşturmalarına ilişkin provokatif paylaşımda bulundukları, Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet ettikleri iddiasıyla gözaltına alınan 58 şüpheliden 2'si tutuklandı, 6'sı hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verildi.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, sosyal medya üzerinden provokatif paylaşımlar yaparak halkı sokağa çağıran, vatandaşlar üzerinde korku ve panik oluşturmaya çalışan, halkı kin ve düşmanlığa tahrik eden ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet eden kişilere yönelik yapılan çalışmada gözaltına alınan 58 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na sevk edildi.

Burada savcılığa çıkarılan şüphelilerden 20'si tutuklama, 36'sı da adli kontrol talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Nöbetçi hakimlik, şüphelilerden 2'sinin tutuklanmasına, 6'sı hakkında "ev hapsi" şeklinde adli kontrol tedbiri uygulanmasına karar verdi. Diğer 48 şüpheli hakkında da adli kontrol tedbiri uygulanması kararlaştırıldı.

Öte yandan, şüphelilerden yaşı 18'den küçük olan 2 suça sürüklenen çocuk da adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, tespit edilen 94 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, bunun üzerine harekete geçen Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri eş zamanlı operasyonda 58 şüpheliyi yakalamıştı. Şüphelilerden 18'inin ikametinin öğrenci yurdu olması, 18'inin de ikametlerinde bulunamaması sebebiyle gözaltı işlemi yapılamazken, adreslerde yapılan aramalarda 500 gram sentetik uyuşturucu madde ele geçirilmişti.

Kaynak: AA

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