İBB Yolsuzluk Soruşturmasında Gözaltı

İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, Portekizli manken Tessy Ramos Correia ile buluşmasına aracılık ettiği iddia edilen Nadela Moldova Yalova'da gözaltına alındı. Adliyeye sevk sevk edilen Moldova, tutuklandı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında tutuklanarak görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun, Antalya'da bir teknede Portekizli manken Tessy Ramos Correia ile buluşmasına aracılık ettiği öne sürülen Nadela Moldova, Yalova'da gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Moldova, çıkarıldığı sulh ceza hakimliği tarafından TCK'nın 227'nci maddesi gereğince tutuklanandı.