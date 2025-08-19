İBB Yolsuzluk Soruşturmasında İnan Güney Gözaltında

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve tutuklanması talep edilen Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney, BELTAŞ Genel Müdürlüğü döneminde reklam panolarından usulsüz gelir elde edildiği iddialarını kabul etmedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu'nun da aralarında bulunduğu zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından yürütülen soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında gözaltına alınmasının ardından sevk edildiği İstanbul Adliyesi'nde savcılıkça ifadesi alınan Güney, tutuklanması istemiyle hakimliğe gönderildi.

Güney'e, emniyetteki ifadesinde soruşturmanın şüphelilerinden Adem Tuncay'ın ifadesi okundu.

Tuncay'ın ifadesinde şunlar yer aldı:

"İnan Güney belediye başkanlığından önce BELTAŞ'ın genel müdürüydü. Bu dönemde Beşiktaş ilçesinde olan ancak İBB tasarrufunda bulunan 5 ya da 6 lokasyona resmi olarak BELTAŞ tarafından reklam panosu konulması için müsaade edildi ancak bu reklam panolarından bazıları izinsiz olarak çift yönlü kullanıldı. Söz konusu panoların çift yönlü olarak kullanılması sözleşmeye aykırı olup, zabıta tarafından kaldırılması gereken panolardır. Bunlardan BELTAŞ usulsüz gelir elde etmiştir. Bu panolarla ilgili Kaan Sürmegöz'ün (şüpheli) İnan Güney belediye başkanı olana kadar onunla iletişim halinde olduğu, ondan sonra da Önder G. ile bu süreçleri konuştuğuna şahit oldum..."

Bu beyana karşılık Tuncay'ı tanımadığını söyleyen Güney, BELTAŞ müdürlüğü sırasında İBB'nin açtığı ana arterlerdeki pano ihalelerine katıldıklarını, BELTAŞ'ın 5-6 panoyu ihaleyle aldığını ve alınan fiyat üzerinde değişik firmalara kiralandığını söyledi.

Güney, panoların çift yönlü kullanımı konusunda bilgi sahibi olmadığını öne sürerek, "Kamudan kamuya reklam panosu aldık. Elde edilen gelir tamamıyla BELTAŞ hesaplarına gelmiştir. Bu tarz kaynak yaratmalar ile BELTAŞ'ı vergi borcu, SGK borcu olmayan, özel sektöre de cari dönem dışında borcu olmayan şekilde, uzun yıllar sonra kar etmiş şekilde yeni yönetime devrettim." dedi.

İfadesinde Güney, panolardan usulsüz gelir elde edilmediğini savundu.

"Alican Abacı'nın yaptığı faaliyetleri BELTAŞ'taki görev sürem boyunca hoş görmedim"

Güney'e, Aziz İhsan Aktaş'ın elebaşılığını yaptığı öne sürülen suç örgütü soruşturmasının şüphelisi Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı şüpheli Alican Abacı'nın ifadesi okundu.

Abacı'nın ifadesinde şunlar yer aldı:

"Ozan iş (Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında şüpheli) ile İnan Güney'in yakın bir ilişkisi vardır. Birlikte iş takip eder, reklam panolarını istedikleri kişilere verirlerdi. BELTAŞ'ın büyük reklam ihalesi 2024 yılının sonlarına doğru yapılacaktı. Reklam ihalesi sürecinde yapılan toplantıların iki tanesine katıldım. Serkan Öztürk (şüpheli) Ozan İş ve İnan Güney aracılığıyla ihale şartlarını ve ihale sürecini kendi istediği gibi değiştirmek için taleplerde bulunuyordu. Bu konuda Ozan İş ve Mustafa Mutlu (Aziz İhsan Aktaş suç örgütüne yönelik soruşturma kapsamında şüpheli) ile görüşmeler yapıyordu."

İfadesinde Abacı ayrıca, şüpheli İsmail Akkaya'nın Güney'in akrabası olduğunu ve onun üzerine kurulan firmanın Beşiktaş Belediyesi ve iştiraklerinden ihaleler aldığını öne sürdü.

Güney, bu ifadeye karşılık, "Öncelikle şu genel vurguyu yapmak isterim ki Alican Abacı'nın yaptığı faaliyetleri BELTAŞ'taki görev sürem boyunca hoş görmedim. Yetkim dahilinde engel olmam nedeniyle görev sürem boyunca birbiriyle barışık olmayan bir çalışma düzenindeydik. Bundan kaynaklı Abacı'nın bu iftiraları attığını, kendini serbest bırakmak adına ipe sapa gelmez cümle ve kişi isimleriyle şahsıma iftiralarda bulunduğunu belirtmek istiyorum." beyanında bulundu.

BELTAŞ'taki görevini 2023'te devrettiğini ve 2024'teki reklam ihalesi sürecinde herhangi bir yetkisi olmadığını savunan Güney, "Beşiktaş Belediyesinde göreve başladıktan sonra belediye bünyesinde ilk pano işlerinin Alican Abacı tarafından istediği kişilere verildiğini bilirim. Ozan İş de bu konuda bilgi sahibidir. Bu durumdan ikimiz de rahatsız olmuştuk. Yetkimiz olmadığı için iptal edemedik. 1,5 yıllık Beyoğlu Belediye Başkanlığı boyunca hiçbir reklam panosu ihalesi yapmayıp, hiç kimseye iş vermedim. İftira atıldığı gibi reklam panolarından haksız gelir elde etme amacım olsaydı Beyoğlu'ndaki panoları kamusal amaçlı kullanmaz kiralama yapardım." ifadelerini kullandı.

Hak ediş ödemeleri için Güney İnan'a araç istendiği iddiası

Güney'e başka bir soruşturmada etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren örgüt elebaşı Aziz İhsan Aktaş'ın ifadesi de okundu.

Aziz İhsan Aktaş'ın ifadesinde şunlar yer aldı:

"Abacı, kardeşlerim ve akrabalarımdan Beşiktaş Belediyesi'ndeki birikmiş hak ediş ödemelerini alabilmeleri karşılığında, CHP Beyoğlu Belediyesi Başkan adayı Güney'in seçim çalışmalarında kullanılması için araç talep etmiştir. Verilen araçlar seçim bölgesinde çalıştırılmak üzere Güney'in kontrolüne verilmiştir. Kardeşlerimin ve yakınlarımın firmaları Beşiktaş Belediyesinde araç kiralanmasıyla ilgili ihaleler almıştı. Belediye, ihale kapsamında yer alan araçlar dışında kardeşlerimden fazladan araç talep etmiştir. Bu araçların hiçbiri ihale evraklarında yer almamaktadır. Bu araçların başta Beşiktaş Belediyesi'nin başkan, başkan yardımcılarının yakın çevrelerine, CHP Genel Merkezi, İstanbul İl Başkanlığında kullanıldığını biliyorum.

Beşiktaş Belediyesini zorlamasıyla Hakan Bahçetepe'ye Gaziosmanpaşa Belediye Başkanı olmadan önce araç teslim edildiğini öğrendim. Belediye Başkanı olduktan sonra araç defaten istenmesine rağmen teslim edilmemiştir. Halihazırda yakında çevresince bu araç kullanılmaya devam etmektedir. Avcılar Belediye Başkanı (eski) Utku Caner ile Beyoğlu Belediye Başkanı Güney'in seçim çalışmalarının maliyetini kardeşlerime ödettirildiğini biliyorum. Detaylarına vakıf değilim."

Güney, buna karşılık Aktaş'tan araç veya başka bir talebi olmadığını ve Aktaş'ın Beyoğlu Belediye seçim kampanyası kapsamında direkt kendilerine değil, CHP İstanbul İl Başkanlığında oluşturulan seçim koordinasyon merkezine araç verdiğini bildiğini söyledi.

Emniyette Güney'e ayrıca ifadesinde soruşturmada etkin pişmanlık hükümleri kapsamında ifade veren şüpheli Murat Kapki'nin, 2024 yılında açık hava reklam ihalesinde katılmak üzereyken Ozan İş'in kendisini arayarak ihaleye katılmamasını istediği ve söz konusu ihalenin BELTAŞ'a verileceğiyle ilgili iddiaları soruldu.

Güney ise Abacı'nın kendisinden ısrarla Kapki'ye pano verilmesini istediğini belirterek, görev süresi boyunca Kapki'yle ticari herhangi bir iş ve işleme girilmediğini dile getirdi.

Güney, tarafına iftiralarda bulunan Mutlu, Kapki ve Aktaş'ın, Alican Abacı'nın yönlendirmesiyle ifade verdiğini öne sürdü.

Söz konusu şüphelilerin tahliye olmak için kendisine iftira attıklarını iddia eden Güney, üzerine atılı suçlamaları kabul etmediğini söyledi.