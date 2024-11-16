İbero-Amerika Zirvesi Sonuçsuz Sona Erdi - Son Dakika
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İbero-Amerika Zirvesi Sonuçsuz Sona Erdi

Ekvador'da düzenlenen zirve, Arjantin ve Küba anlaşmazlığı nedeniyle ortak bir karar alamadı.

16.11.2024 07:16
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Ekvador'un ev sahipliğinde düzenlenen 29. İbero-Amerika Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi ortak bir karar alınamadan tamamlandı.

Ekvador'un Cuenca kentinde 12-15 Kasım'da düzenlenen 29. İbero-Amerika Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi, Arjantin ve Küba arasındaki anlaşmazlık nedeniyle ortak bir deklarasyon yayımlanamadan sona erdi.

Ekvador basınında yer alan haberlere göre, Arjantin dışındaki tüm katılımcı ülkeler, Birleşmiş Milletler (BM) Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri (SKH) doğrultusunda toplumsal cinsiyet eşitliği ve iklim değişikliğiyle mücadeleyi içeren bir belgeyi onaylamayı kabul etti.

Zirve kapsamında, Küba'nın, ABD'nin ada ülkesine uyguladığı ekonomik ablukayı açıkça kınayan bir öneri sunmasına Arjantin karşı çıktı.

Ekvador Devlet Başkanı Daniel Noboa, zirvenin kapanış konuşmasında, İbero-Amerika'nın zor bir dönemden geçtiğini vurgulayarak, şu ifadeleri kullandı:

"Zor zamanlardan daha fazlasını yaşıyoruz; içinde bulunduğumuz durumun karmaşık olduğunu söyleyebilirim. Devlet başkanları olarak ulus aşırı suçlarla mücadele, iklim değişikliği ve kuraklığa çözüm bulma sorumluluğumuz var."

Latin Amerika ülkelerinden hiçbir devlet başkanının katılmadığı zirveye, Meksika, Venezuela ve Nikaragua ise temsilci daha göndermedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel İbero-Amerika Zirvesi Sonuçsuz Sona Erdi - Son Dakika

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