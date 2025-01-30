İbiş'ten Yılın Kareleri Oylamasına Katılım - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

İbiş'ten Yılın Kareleri Oylamasına Katılım

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, AA'nın 'Yılın Kareleri' oylamasına katıldı.

30.01.2025 10:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İbiş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

İbiş, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar","Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can", "Haber"de Barış Seçkin'in "Dış işleri" karesine oy verdi.

"Fotoğraflar, anlık da olsa ciddi emek ürünü"

"Günlük Hayat" kategorisinde Elif Öztürk'ün "100 yıl sonra", karesini oylayan İbiş, Spor kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" adlı karesini seçti.

Oylama sonrasında AA muhabirine değerlendirmede bulunan İbiş, Anadolu Ajansına teşekkürlerini ileterek, fotoğrafların ciddi bir emek ürünü olduğunu kaydetti.

Oylamaya sunulan fotoğrafların yanı sıra AA'nın buna benzer nice karelerinin olduğunu ifade eden İbiş, "Burada en önemli olan Anadolu Ajansının böyle bir oylama yapması. İnşallah bu bir gelenek olarak da uzun yıllar devam eder." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Kültür Sanat, AK Parti, Politika, Gençlik, Güncel, Kültür, Sanat, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbiş'ten Yılın Kareleri Oylamasına Katılım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:43 MİT, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatı üzerine Taylandlı 5 rehinenin Gazze’de serbest bırakılmasını sağladı MİT, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Taylandlı 5 rehinenin Gazze'de serbest bırakılmasını sağladı
15:33 ABD’deki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 30’a çıktı ABD'deki uçak kazasında hayatını kaybedenlerin sayısı 30'a çıktı
15:15 Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu Faturalarda yeni dönemin ayrıntıları belli oldu
14:32 Faruk Fatih Özer’in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı Faruk Fatih Özer'in örgüt kurmakla suçlandığı davada tahliye kararı
13:46 Kimyasal madde alarmı Yalova’da kent geneline su verilemiyor Kimyasal madde alarmı! Yalova'da kent geneline su verilemiyor
23:48 İsrail’de büyük güven krizi: Halk Netanyahu’nun üstünü çizdi İsrail'de büyük güven krizi: Halk Netanyahu'nun üstünü çizdi
23:02 Oğuzhan Özyakup’tan olay yaratacak Talisca sözleri Oğuzhan Özyakup'tan olay yaratacak Talisca sözleri
23:02 AK Parti’nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım Kısa sürede silindi AK Parti'nin resmi hesabından dikkat çeken paylaşım! Kısa sürede silindi
22:46 Beyaz Saray, Trump’ın imza attığı yönergeyi iptal etti Beyaz Saray, Trump'ın imza attığı yönergeyi iptal etti
22:16 Ahmed Şara, Suriye’de geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi Ahmed Şara, Suriye'de geçiş döneminin cumhurbaşkanı ilan edildi
22:08 İsmail Kartal’dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Mecbur kaldım İsmail Kartal'dan çok konuşulacak Fenerbahçe itirafı: Mecbur kaldım
21:59 FED, faizi sabit tuttu FED, faizi sabit tuttu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 30.01.2025 16:00:45. #1.11#
SON DAKİKA: İbiş'ten Yılın Kareleri Oylamasına Katılım - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.