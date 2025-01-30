İbiş'ten Yılın Kareleri Oylamasına Katılım

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AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Yusuf İbiş, Anadolu Ajansının (AA) gözünden 2024'e damga vuran olaylara ve yaşama dair fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

İbiş, AA muhabirleri ve foto muhabirlerinin yurt içinde ve dışında çektiği, Roketsan, Turkcell Lifebox ve Sony'nin katkılarıyla hazırlanan "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor", "Günlük Hayat" ile bu yıla özel eklenen "Özgür Suriye" kategorilerindeki fotoğrafları inceledi.

İbiş, "Özgür Suriye" kategorisinde Emin Sansar'ın "Kutlamalar","Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Lukas Kabon'un "Kurtarılan can", "Haber"de Barış Seçkin'in "Dış işleri" karesine oy verdi.

"Fotoğraflar, anlık da olsa ciddi emek ürünü"

"Günlük Hayat" kategorisinde Elif Öztürk'ün "100 yıl sonra", karesini oylayan İbiş, Spor kategorisinde ise Gökhan Balcı'nın "Şükür" adlı karesini seçti.

Oylama sonrasında AA muhabirine değerlendirmede bulunan İbiş, Anadolu Ajansına teşekkürlerini ileterek, fotoğrafların ciddi bir emek ürünü olduğunu kaydetti.

Oylamaya sunulan fotoğrafların yanı sıra AA'nın buna benzer nice karelerinin olduğunu ifade eden İbiş, "Burada en önemli olan Anadolu Ajansının böyle bir oylama yapması. İnşallah bu bir gelenek olarak da uzun yıllar devam eder." değerlendirmesinde bulundu.