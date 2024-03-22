İbn Haldun Üniversitesi'nde düzenlenen Nevruz etkinliğinde öğrenciler bahara "merhaba" dedi.
Etkinlik, Türk Kültürü ve Tarihi Araştırma Kulübü, Perspektif Fotoğrafçılık Kulübü ve Okçuluk Kulübü tarafından üniversitenin Başakşehir külliyesinde düzenlendi.
Nevruz etkinliğiyle ilgili bilgi veren İbn Haldun Üniversitesi Sanat Kültür ve Spor (SKS) Daire Başkanı Salih Özüduruk, Türk gelenek ve kültürünü öğrencilere tanıtmak için bu etkinliği düzenlendiklerini belirterek, Nevruz kutlama geleneğini bugünün gençlerine de aşılamak istediklerini söyledi.
Özüduruk, "Üniversitemizde bu yıl ilk defa gerçekleştirdiğimiz etkinliğimizin devam etmesini istiyoruz. Kutlamalar kapsamında, geleneksel kıyafetler ve yiyecekler sergilenecek, Dedekorkut masalları anlatılacak, öğrenciler ata binecek ve ok atacak, ateşte demir dövecek. 150- 200 öğrencinin katılım göstermesini bekliyoruz." dedi.
Öğrencilerin Nevruz heyecanı
Üniversitenin hukuk fakültesi öğrencisi Meryem Dündar da okullarında ilk kez Nevruz kutlamanın mutluluğunu yaşadıklarını dile getirdi.
Dündar, "Öğrenci kulüpleri bir araya gelerek bu etkinliği düzenledik. Bizim üniversitemiz çok kültürlü bir üniversite değişik ülkelerden arkadaşlarımız var. Etkinlik kapsamında geleneksel kıyafetlerimizi, gelenek ve göreneklerimizi onlara tanıtıyoruz. " diye konuştu.
İşletme bölümünde okuyan Metehan Bahadır ise baharının gelişini kutlayıp, Nevruz'u okullarındaki yabancı öğrencilere anlatmayı amaçladıklarını ifade etti.
Etkinlik
Nevruz etkinlikleri kapsamında öğrenciler, bayram geleneklerinden "semeni süsleme" ve "yumurta boyama"yı gerçekleştirdi. Festival alanına getirilen atlara binen ve ok atan öğrenciler, halat çekme ve yumurta taşıma yarışmalarında da ter döktü.
Etkinlikte ayrıca iftar sonrasında yakılan Nevruz ateşi etrafında kopuz eşliğinde Dede Korkut hikayeleri dinletisi yapıldı. Katılımcılara otağlarda çay ve Uygur mutfağından ikramlar sunuldu.
Festivalin sonunda, usta dombıra sanatçısı Arslanbek Sultanbekov konser verdi.
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