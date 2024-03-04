İbn Haldun Üniversitesi\'nde Yüzyıla Değer Öğrenci Çalıştayı Düzenlendi

İbn Haldun Üniversitesinde 100 gencin katılımıyla "Yüzyıla Değer Öğrenci Çalıştayı" düzenlendi.
Üniversitenin Başakşehir Külliyesi'ndeki çalıştayın açılışında konuşan Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, öğrencilerin kendilerini, Türkiye'nin gelecek yüzyılını taşıyacak kalitede yetiştirmelerini istedi.
Toplumsal değişimin dinamiğinin bireysel değişimden geçtiğini vurgulayan Gündüz, "Size tavsiyem, ütopik hedeflerden çok, önce kendinizle başlayın. Kendinizi geleceğin dünyasında başarılı ve Türkiye'yi sırtlayacak, Türkiye Yüzyılı'nı inşa edecek, medeniyetin köşe taşı olacak bir adam olarak hayata hazırlayın." dedi.
Gündüz, kendisini akranlarını aşacak kabiliyetlerle donatmayan insanın, geleceğin dünyasında yeri olmadığını, gençlerini geleceğin şartlarına göre yetiştirmeyen ülkelerin de gelecek garantisi bulunmadığını kaydetti.
Dünyada global rekabetin çok fazla arttığına dikkati çeken Gündüz, çalıştayda geleceğe ışık tutacak fikirler üretilmesi dileklerini iletti.
"Siyaset bu tür hedefleri zehirliyor"
İbn Haldun Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan ise ülkeyi yönetenlerin "Türkiye Yüzyılı" gibi yüz yıllık bir hedef koymasının çok kıymetli olduğunu, bu hedefin gerçekleşmesi için çalışmak gerektiğini söyledi.
Geçmişte "Kızılelma" gibi etrafında kenetlenmek ve çalışmak için iddialı hedefler konulduğunu hatırlatan Erdoğan, "Maalesef siyaset bu tür hedefleri zehirliyor. 'Türkiye Yüzyılı mı? Bunu Tayyip Erdoğan koydu. Ben niye bunun için çalışayım' falan diyenler elbette çevrenizde de vardır. Ama bu büyük bir hedef. Cumhuriyet'in yüzyılını tamamlamışız. İkinci yüzyılında artık biz 'Genç bir Cumhuriyet' demekten öteye, 'Dünyada damgasını vuran ülke' olmalıyız. 21. yüzyıl, Cumhuriyet'in ikinci yüzyılı, Türkiye Yüzyılı olsun dünyada. Böyle bir hedef kendi başına saygın. Böyle bir hedefi koymak için geçtiğimiz 20 yılda belli mesafeler, belli altyapılar oluştu. Türkiye Yüzyılı'nın inşa edenleri, yönetenleri sizler olacaksınız." diye konuştu.
70 yaşına gelen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da gençlere, "Biz artık sizin zamanınızın misafiriyiz." dediğini aktaran Bilal Erdoğan, bunu kuvveden fiile geçirmek için gençlerin oturup çalışmaları gerektiğini dile getirdi.
Kültür, kimlik ihyası ve inşasında üniversitenin mihenk taşı bir kurum olduğunun altını çizen Bilal Erdoğan, şöyle konuştu:
"Eğer Türkiye Yüzyılı diye bir şey olacaksa kendi kültürümüzün de ihyasına ihtiyaç var. 21. yüzyılda nasıl kendi kültürümüzü yaşayabileceğiz, nasıl yeniden bir kimlikten, bize ait olan bir şeyden bahsedebileceğiz, bunun da çalışılması lazım. Buna da hakikaten bir yol haritası bulmamız lazım. Önümüzde böyle hazır bir yol haritası yok. Tarihteki örneklerinden esinleneceğiz nasıl yapmamız gerektiğini, 21. yüzyıl şartlarında gerçekleştireceğiz."
İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan da Türkiye'nin gelecek yüzyılını inşa etmeye çalıştığını belirterek, bu süreçte en önemli rolün gençlere ait olduğunu vurguladı.
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