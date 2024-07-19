İbn Haldun Üniversitesi, TercihFest 2024'e katılan öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika
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İbn Haldun Üniversitesi, TercihFest 2024'e katılan öğrencilerle bir araya geldi

İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan, Rektör Prof. Dr. Atilla Arkan ve akademisyenler, TercihFest 2024'e katılan öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi.

19.07.2024 23:11
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İbn Haldun Üniversitesi (İHÜ) Mütevelli Heyeti Başkanı Prof. Dr. İrfan Gündüz, Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan, Rektör Prof. Dr. Atilla Arkan ve akademisyenler, TercihFest 2024'e katılan öğrencilerle akşam yemeğinde bir araya geldi.

Başakşehir'deki İHÜ Külliyesi'nde düzenlenen programda konuşan Mütevelli Heyeti Başkanı Gündüz, öğrenci adaylarını ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek, arzularının aynı yolda yürümek olduğunu dile getirdi.

Zenginliğin ölçüsünün ne doğal gaz ne petrol ne de altın olduğunu belirten Gündüz, "Zenginliğin en önemli ölçüsü yetişmiş insan enerjisidir. O yüzden biz sizi bugünün değil geleceğin Türkiye'si ve geleceğin dünya şartlarına göre akranlarını geçecek kalitede bir formatla yetiştirmeye çalışıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gündüz, başarılı olmanın birinci şartının kişinin kendisini tanıması olduğuna işaret ederek, kabiliyet ve yeteneklerini bilmenin önemli olduğunu ifade etti.

İçinde bulunulan toplumu tanımanın da önemli olduğunu belirten Gündüz, şöyle konuştu:

"Sosyoloji bunun için çok önemli. Kendi toplumunu tanımayan insanların kendi mesleklerinde başarılı olmaları da mümkün değildir. Pek çok prestijli noktalarda öğrencilerimizin tercihen alınmaları ve sınavlarda başarılı olmaları bizim için gurur kaynağıdır. Dünyanın en güzel üniversitelerinden öğrencilerimizin kabul aldıklarını görmek bizim için ayrı bir haz verici durum. Sizleri böyle bir gelecekte bizimle beraber yürümeye davet ediyoruz. Her bir gencimiz bizim için göz bebeğimiz kadar kıymetli. Ellerinden tutulması ve onların yetiştirilmesi bizim açımızdan bir boyun borcudur."

"Mezunlarımızdan çok güzel haberleri almaya devam ediyoruz"

Mütevelli Heyeti Başkanvekili Erdoğan ise birçok vakıf üniversitesinden farklı olarak burada bütün lisans öğrencilerini ücretsiz kabul ettiklerini dile getirdi.

Türkiye'de vakıf üniversitelerinin "özel üniversite" denilip ticari kurum olarak görüldüğünü aktaran Erdoğan, "Biz gerçekten bir vakıf üniversitesiyiz. Sosyal bilimlerde daha yüksek hedefleri olan öğrencilerin bulunmasına çok önem veriyoruz. Hatta lisanstan sonra akademik kariyer yapmalarını çok arzu ediyoruz." dedi.

Üniversitenin ücretsiz eğitimin yanı sıra üç dilli eğitim, çift ana dal gibi özellikleri bulunduğunu anlatan Erdoğan, çok çalışan ve kendisine yüksek hedefler koyan öğrenciler arzu ettiklerini kaydetti.

Erdoğan, üniversitenin hedeflerini gerçekleştirebilecek öğrencilerle yola devam etmek istediklerini belirterek, şöyle konuştu:

"Mezunlarımızdan çok güzel haberleri almaya devam ediyoruz. Öğrencilerimizin yarıdan fazlası yüksek lisans ve doktora öğrencisi. Bu üniversitenin başarılı olduğunu ne zaman anlayacağız? Lisans mezunlarımız dünyanın en iyi üniversitelerinde doktora yapıp hoca olarak bize geri döndüğü zaman. Dünyanın ilk 100 üniversitesinde harç muafiyeti ile doktora kabulü alan bütün öğrencilerimize, bütün mezunlarımıza yaşam masraflarını karşılama güvencesi veriyoruz. Döndükten sonra üniversitemizde bir müddet hocalık yapmaktan ibaret bir karşılık bekliyoruz sadece. Bunu başardığımız zaman akademik kadromuzun da çok daha güçlü olacağını ümit ediyoruz."

İHÜ'nün güçlü temeller üzerinde durması için mütevelli heyeti olarak yaptıkları çalışmalara da değinen Erdoğan, öğrencileri de kendileri için hazırlanan tüm imkanlardan istifade edip yüksek hedeflerini gerçekleştirmek için üniversitelerine davet etti.

"İnsanlığın gelecekteki mutluluğu ancak gönlü ve aklı geniş insanlarla mümkündür"

İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Atilla Arkan ise insan hayatının kritik dönüm noktalarından birinin meslek seçimi olduğunu dile getirdi.

İHÜ'nün öğrencilere sağladığı olanaklar ve çalışmaları anlatan Arkan, öğrencilere beceri ve yetkinlik kazandırmayı merkeze aldıklarını vurguladı.

Arkan, İHÜ'nün bir sosyal bilimler üniversitesi olduğunu ifade ederek, şöyle devam etti:

" Filistin'de yaşanan olayları görüyorsunuz. İnsanlığın özgürlükler ve insan hakları anlamında yaklaşık 200 yıllık birikiminin berhava edildiğini açık bir şekilde görüyoruz. Sosyal bilimler üniversitesi her şeyden önce içinde yaşadığınız dünyayı anlayabilmek, anlam üretebilmektir. İçinde yaşadığınız dünyanın ve tarihin nereye doğru aktığını hissedebilmeniz gerekiyor. Maalesef bu işi entelektüel bilgisi olmayan doktorlar, mühendisler yapamaz. Ama sosyal bilimler misyonu, vizyonu itibarıyla buna talip olan bir üniversiteyiz ve bununla ilgili olarak da birikimi oluşturmayı hedefliyoruz."

İHÜ'nün önemli misyonlarından birinin, ortak bir aklı bir vizyon, bir gelecek tasavvuru etrafında inşa edebilmek olduğuna vurgu yapan Arkan, ayrıca tarihsel mirasın değerler sistemini de desteklediklerini kaydetti.

Arkan, İHÜ'nün amacının, aklı ve gönlü geniş, derin insanlar yetiştirmek olduğunu ifade ederek, "İnsanlığın gelecekteki mutluluğu, adaleti, huzuru, görece adil bir paylaşımı ancak gönlü ve aklı geniş insanlarla mümkündür. Aklı geniş olup gönlü dar olan insanlar çözüm üretemezler. Ancak kavga ederler. İkisi bir araya geldiğinde bir çözüm olabilir." değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: AA

Bilal Erdoğan, İrfan Gündüz, Rektör, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbn Haldun Üniversitesi, TercihFest 2024'e katılan öğrencilerle bir araya geldi - Son Dakika

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