İbnü’l-Hümâm ve İbn Abdüsselâm: İki Büyük İslam Âlimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

İbnü’l-Hümâm ve İbn Abdüsselâm: İki Büyük İslam Âlimi

27.04.2026 03:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu yazıda, Hanefî-Maturidî geleneğinin önde gelen âlimi İbnü’l-Hümâm ile Şâfiî mezhebinin otoritesi İzzüddîn b. Abdüsselâm’ın hayatı ve ilmî kişilikleri ele alınmaktadır.

Önceki yazıda İbnü’l-Hümâm’ın görüşüne değinilmişti. Bu yazıda ise önce İbnü’l-Hümâm (1388-1457) tanıtılmaktadır. Hanefî-Maturidî geleneğinin Mısırlı âlimi olan İbnü’l-Hümâm, fıkıh, hadis ve kelâm bilginidir. En bilinen eseri, el-Hidâye şerhi Fethu’l-Kadîr’dir. Sivas kökenli olup Kahire’de doğup vefat etmiştir. Talebesi Sehâvî ve diğer âlimler onu müctehid olarak nitelendirmiştir.

İbn Abdüsselâm (ö. 660/1262) ise “sultânülulemâ” ve “şeyhülislâm” lakaplarıyla anılır. Mısır ve Suriye’deki karışıklıklar döneminde yaşamış, siyasetle ve kelâmî tartışmalarla ilgilenmiştir. Haçlılara karşı yardım isteyen Eyyûbî sultanını eleştirerek hapsedilmiş, ardından sürgüne gönderilmiştir. Daha sonra Mısır’da Şâfiî mezhebinin otoritesi haline gelmiştir. Bir caminin sahasına eğlence yeri yapılması emrine karşı çıkarak inşaatı yıkmış ve kadılıktan istifa etmiştir. Memlük sultanı Baybars’a biat etmekten kaçınmış, ancak ikna edilmiştir. Kölelikten âzat edilen emîrlerin durumuyla ilgili fetvası nedeniyle sultanla arası açılmış, ancak sonrasında barışılmıştır. Bu olaydan sonra kendisine “bâyiu’l-mülûk” lakabı verilmiştir.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbnü’l-Hümâm ve İbn Abdüsselâm: İki Büyük İslam Âlimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.04.2026 04:30:23. #7.12#
SON DAKİKA: İbnü’l-Hümâm ve İbn Abdüsselâm: İki Büyük İslam Âlimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.