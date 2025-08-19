İbradı Üzüm Festivali Başlıyor

35. İbradı Üzüm Festivali, 23 Ağustos'ta "Fotomaraton ve Üzüm Kaynatma Etkinliği" ile başlayacak.

Antalya İl Kültür ve Turizm Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentin doğayla iç içe, tarihi dokusunu koruyan ilçesi İbradı, geleneksel üzüm festivaliyle bir kez daha kültür ve coşkunun buluşma noktası olacak.

Kültür ve Turizm Bakanlığının desteği, Antalya Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü ile İbradı Kaymakamlığının katkıları ve İbradı Belediyesinin ev sahipliğinde düzenlenecek festivalde bölgenin doğal ve kültürel mirasını yansıtan etkinlikler gerçekleştirilecek.

Bu yıl 35'incisi düzenlenecek festival, 23 Ağustos Cumartesi günü, Nefise Yılmaz İpek İlköğretim Okulu bahçesindeki etkinliklerle başlayacak. Üzümün hasat mevsiminde gerçekleştirilen festival, aynı zamanda üreticinin emeğini kutlamak, yöresel değerleri tanıtmak ve kuşaklar arası kültürel aktarımı güçlendirmek adına da önemli bir buluşma niteliği taşıyor.

Festival programında bu yıl fotomaraton, üzüm kaynatma etkinliği, sportif yarışmalar, gençlik faaliyetleri, halk oyunları gösterileri ve yöresel yemek ikramları yer alıyor.

Üzüm üreticileri arasında gerçekleşecek "En Güzel Üzüm Yarışması" ise yine festivalin en ilgi çeken anlarından biri olacak. Gecenin ilerleyen saatlerinde Çiğdem Doğan ve Turgay Başyayla, festival sahnesinde dinleyicilerle buluşacak.

Gece, DJ performansı, oyun havaları ve yerel sanatçıların konserleriyle sona erecek.