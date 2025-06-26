İbrahim Dumlupınar'a İstiklal Madalyası - Son Dakika
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İbrahim Dumlupınar'a İstiklal Madalyası

İbrahim Dumlupınar\'a İstiklal Madalyası
26.06.2025 17:04
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BURDURLU Kurtuluş Savaşı Gazisi İbrahim Dumlupınar'ın oğlu Ali Dumlupınar, Cumhurbaşkanı kararıyla babası adına İstiklal Madalyası alacak olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi.

BURDURLU Kurtuluş Savaşı Gazisi İbrahim Dumlupınar'ın oğlu Ali Dumlupınar, Cumhurbaşkanı kararıyla babası adına İstiklal Madalyası alacak olmanın gururunu yaşadıklarını söyledi. İbrahim Dumlupınar'ın torunu Faruk Dumlupınar da çocukken babasından dedesinin Kurtuluş Savaşı'ndaki anılarını dinlediğini anlattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Kurtuluş Savaşı'nda hizmetleri tespit edilen 1898 Tefenni doğumlu Hasan oğlu Er İbrahim Dumlupınar'ın oğlu Ali Dumlupınar'a (88) İstiklal Madalyası verilecek olması, aileyi gururlandırdı. Ali Dumlupınar, babası adına madalya alacak olmaktan dolayı çok mutlu olduğunu söyledi.

'DEDEM 62 YAŞINDA HAYATINI KAYBETTİ'

İbrahim Dumlupınar'ın torunu Faruk Dumlupınar da İstiklal Madalyası için babası adına müracaatta bulunduğunu ve bunun kabul edilmesinden dolayı gururlu olduklarını söyledi. Dedesinin 1960 yılında 62 yaşında hayatını kaybettiğini belirten Dumlupınar, "İstiklal Madalyası'nın babam Ali Dumlupınar'a Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın kararıyla verileceğini öğrendik. Bizi madalya ile onurlandıran Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkür ederiz. Rabbim bir daha ülkemize ve milletimize böyle savaşlar göstermesin" dedi.

5 ÇOCUK YETİŞTİRDİ

Faruk Dumlupınar, çocukluk yıllarında babasından 135'inci Alay 3'üncü Tabur 12'nci Bölük'te askerlik yapan dedesinin Kurtuluş Savaşı'ndaki anılarını dinlediğini söyledi. Dumlupınar, 2 ayağı diz altından kesik olan dedesinin kendi yaptığı tahta ayaklarla Gölhisar ilçesi Yusufça beldesinde çiftçilik yaparak, 5 çocuğunu yetiştirdiğini de anlattı.

Kaynak: DHA

Dumlupınar, Kültür, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel İbrahim Dumlupınar'a İstiklal Madalyası - Son Dakika

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