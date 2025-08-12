İbrahim Güneş, Güdül İlçe Müftüsü Oldu

Ankara'nın Güdül İlçe Müftüsü olarak atanan İbrahim Güneş, görevine başladı.
İlçe Müftülüğüne atanan Güneş, daha önce Konya'nın Ilgın İlçe Müftülüğü görevinde bulunduğunu belirtti.
Güneş, "Birçok il ve ilçelerde müftülük görevlerinde bulundum. En son atamamın yapıldığı başkentin sessiz ve sakin ilçesi Güdül'de göreve başladım." dedi.
