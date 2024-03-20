İbrahim Keloğlan\'ın Eros\'u öldürmesine verilen cezaya itiraz

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GAYE ŞEYMA CAN

İstanbul Küçükçekmece Başsavcılığı Başakşehir'de Eros isimli kediyi tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen 2 yıl 6 ay hapis cezası kararına "yasaya aykırı hususlar içermesi" gerekçesiyle itiraz edeceğini ilgili mahkemeye bildirdi. Başsavcılığın itiraz için Küçükçekmece 16. Asliye Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararını beklediği öğrenildi.

İstanbul Bahçeşehir'de Eros adlı kediyi tekmeleyerek öldüren İbrahim Keloğlan hakkında verilen 2 yıl 6 ay hapis cezasına hayvanseverler tepki göstermiş, avukatlar karara itiraz edeceklerini söylemişti.

Duruşmayı izlemek üzere çevre illerden de Küçükçekmece Adliyesi'ne gelenler oldumuş, kararı adliye koridorlarında ve önünde bekleyen hayvanseverler "Eros için adalet" sloganıyla, sanığa en ağır cezanın verilmesini istemişti.

İYİ HAL İNDİRİMİ UYGULANMIŞTI

Kararını açıklayan mahkeme heyeti sanık İbrahim Keloğlan'a önce 3 yıl hapis cezası ile cezalandırılmasına karar vermiş, daha sonra iyi hal indirimi uygulayıp 2 yıl 6 ay hapse çevirmişti. Mahkeme ayrıca savcının tutuklama istemine uymayarak, sanık hakkında yurtdışı çıkış yasağı koymuştu.

KÜÇÜKÇEKMECE BAŞSAVCILIĞI KARARA İTİRAZ EDECEK

İstanbul Küçükçekmece Başsavcılığı İbrahim Keloğlan hakkında verilen karara "yasaya aykırı hususlar içermesi" gerekçesiyle karara itiraz edeceğini bildirdi. Başsavcılığın itirazını istinafa taşıyabilmek için Küçükçekmece 16: Asliye Ceza Mahkemesi'nin gerekçeli kararını beklediği öğrenildi.

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