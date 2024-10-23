İbrahim Tatlıses'e, baba ocağında onur ödülü - Son Dakika
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İbrahim Tatlıses'e, baba ocağında onur ödülü

İbrahim Tatlıses\'e, baba ocağında onur ödülü

ŞANLIURFA'da düzenlenen 'UNESCO Şanlıurfa Müzik Şehri' etkinlikleri kapsamında ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'e onur ödülü verildi.

23.10.2024 22:53
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ŞANLIURFA'da düzenlenen 'UNESCO Şanlıurfa Müzik Şehri' etkinlikleri kapsamında ünlü türkücü İbrahim Tatlıses'e onur ödülü verildi.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi, kentin müzik alanında UNESCO'nun 'Yaratıcı Şehirler Ağı'na dahil edilmesinin lansmanını Arkeloji Müzesi'nde gerçekleştirdi. Lansmana; Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Yönetim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Nizamettin Kazancı, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, büyükelçiler, sanatçılar ve ulusal ile uluslararası temsilciler katıldı. Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası eşliğinde planlanan müzik ekiplerinin sahne alması, Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle iptal edildi.

Ankara'daki terör saldırısı nedeniyle etkinliklerin bir kısmını iptal ettiklerini duyuran Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, saldırıyı kınayarak şunları söyledi.

"Bugün çok güzel bir organizasyona hazırlık yapmıştık. Urfa'nın UNESCO Müzik Şehir ünvanı alması sebebiyle resmi bir lansmanla bütün Türkiye kamuoyuna tanıtma amacıyla böyle bir tören organizasyonuna imza attı arkadaşlarımız ancak Ankara'da yaşanan hain terör saldırısı nedeniyle bu programı kısmen revize etmek zorunda kaldık. Müzik kısmını iptal etmek durumundayız. Bu terör saldırısını kınıyorum."

MANSUR YAVAŞ'TAN TERÖRE TEPKI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, açılış konuşmasında terör saldırısını kınayarak, "Terör nereden gelirse gelsin, masum insanları hedef alanlar birer vahşidir ve bu bir insanlık suçudur. Her zaman terörün karşısında olacağız" dedi.

TATLISES'E ONUR ÖDÜLÜ

Konuşmaların ardından İbrahim Tatlıses'e onur ödülü verildi. Ödülü alan Tatlıses, "Urfa'ya gelmekten gurur duyuyorum. Ne Urfa benden kopabildi, ne de ben Urfa'dan" diyerek duygularını ifade etti. Terör saldırısında şehit olanların ailelerine başsağlığı dileyen Tatlıses, davetlilerin sevgi gösterisiyle karşılaştı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İbrahim Tatlıses'e, baba ocağında onur ödülü - Son Dakika

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