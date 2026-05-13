İbrahim Tatlıses'in torunundan olay iddia: Annem ve kardeşimle tehdit edildim
İbrahim Tatlıses’in torunundan olay iddia: Annem ve kardeşimle tehdit edildim

13.05.2026 16:44
İbrahim Tatlıses ile ailesi arasındaki gerilim yeni bir boyuta taşındı. Ünlü sanatçının torunu Baran Karakeçili, dedesi tarafından tehdit ve hakarete uğradığını öne sürerek hukuki süreç başlatacağını açıkladı. Açıklama, Tatlıses’in mirasını devlete bırakacağını duyurmasının ardından gündeme geldi.

Ünlü türkücü İbrahim Tatlıses ile ailesi arasında uzun süredir devam eden kriz yeniden gündeme geldi. Sağlık sorunları nedeniyle bir süre hastanede tedavi gören ve taburcu olduktan sonra vasiyetine ilişkin dikkat çeken açıklamalar yapan Tatlıses, bu kez torunu Baran Karakeçili’nin suçlamalarıyla konuşuluyor.

Baran Karakeçili, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dedesi tarafından tehdit edildiğini öne sürdü. Karakeçili’nin açıklamaları kısa sürede magazin gündeminde geniş yankı uyandırdı.

“ANNEM VE KARDEŞİMLE TEHDİT EDİLDİM”

Baran Karakeçili paylaşımında, “Dedem İbrahim Tatlıses tarafından bir zat, annem ve kız kardeşim ile tehdit edildim ve üstüne hakarete uğradım” ifadelerini kullandı.

Karakeçili ayrıca avukatıyla birlikte hukuki süreç başlatacağını belirterek, “Avukatım delillerle birlikte gerekli yasal adımları konuyla ilgili suç duyurusunda bulunulacaktır” açıklamasını yaptı.

MAL VARLIĞINI DEVLETE BIRAKMIŞTI

İbrahim Tatlıses’in kısa süre önce yaptığı vasiyet açıklaması da uzun süre konuşulmuştu. Ünlü sanatçı, mirasını devlete bırakacağını söylemiş ve aile içinde yaşanan sorunlarla ilgili dikkat çeken ifadeler kullanmıştı.

Tatlıses’in mal varlığıyla ilgili daha önce ortaya atılan iddialarda; Seyrantepe’de 32 daire ve 4 dükkân, Fikirtepe’de 4 daire, İstanbul’un çeşitli semtlerinde 5 daire, Şanlıurfa ve Kuşadası’nda arsalar, İzmir’de 5 lüks daire ile Bodrum’da 12 villa ve geniş bir araziye sahip olduğu öne sürülmüştü.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • As81855655 As81855655:
    bunlar nasıl evlatlar torunlar,babalarına biraz saygı şefkat gösterseler, babalar hemen yumuşar.ben ibrahim tatlısesin yerine olsam, ihtiyacım olacak kadar bırakır.gerisini satar, devlete, fakirlere dağıtırım.bir dede asla torununa kötülük yapmaz.ama torun dedeyi dava açmakla tehdid ediyor. 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
