İbrahim Yumaklı: Balon Balığı Avcılığına Destek 2025-2026'da Sürecek - Son Dakika
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İbrahim Yumaklı: Balon Balığı Avcılığına Destek 2025-2026'da Sürecek

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, balon balığı avcılığı desteklemesiyle 28 milyon istilacı balon balığının ekosisteme girişinin engellendiğini açıkladı. 2025-2026 yıllarında balıkçılara doğrudan destek verileceği belirtildi.

03.01.2025 11:47
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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, balon balığı avcılığı desteklemesi kapsamında 28 milyon 12 bin 50 istilacı balon balığının ekosisteme girişinin engellendiğini belirterek, 2025-2026 yıllarında da balon balığı avlayan balıkçılara, kuyruk adedi başına doğrudan desteklemede bulunacaklarını açıkladı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından 2020 yılında başlatılan ve 2021-2024 yılları arasında da devam eden balon balığı avcılığı desteklemesiyle ilk kez aynı anda hem sucul biyoçeşitliliğin korunması hem de balıkçıların desteklenmesi sağlanıyor. Destekleme ile yabancı istilacı bir tür olan balon balığı üzerinde av baskısı oluşturulup stoka katılım oranı azaltılarak su ürünleri kaynaklarının korunması, sürdürülebilir/rasyonel kullanımı ve balon balığının balıkçıların av araçlarına verdiği zararın azaltılması amaçlanıyor.

KIZILDENİZ'DE GELİP, AKDENİZ'E YERLEŞTİLER

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, iklim değişikliği ve küresel ısınmaya bağlı olarak Kızıldeniz'den gelerek Akdeniz'e yerleşen balon balıklarının, Ege ve Marmara'dan sonra yayılım alanlarını genişletip, Karadeniz'e kadar ulaşmalarının öngörüldüğünü bildirerek, bakanlığın balon balığı avcılığının teşviki için 2020 yılında bir pilot çalışma başlattığını anımsattı. Yumaklı, pilot çalışmanın başarılı olması, toplum ve balıkçılar nezdinde ilgi uyandırması ve desteklemenin devamı için duyulan gereklilik üzerine Cumhurbaşkanı kararı ile 2021, 2022, 2023 ve 2024 yıllarını kapsayan 'Balon Balığı Avcılığının Desteklenme Tebliği'ni uyguladıklarına dikkat çekti.

'DESTEKLEME ORANLARI YÜZDE 400'E KADAR ARTIRILDI'

İstilacı balığın stoka katılım oranını düşürmek ve üzerindeki av baskısının devam etmesi için 2025-2026 yıllarında da balon balığı avlayan balıkçılara, kuyruk adedi başına doğrudan desteklemede bulunacaklarını vurgulayan Yumaklı, "Daha büyük tehlike arz eden ve daha sık rastlanan benekli balon balığında (Lagocephalus sceleratus) destekleme fiyatı yüzde 100 artırılarak 12,5 TL'den 25 TL'ye, diğer balon balığı türlerinde de yüzde 400 artırılarak 2,5 TL'den 10 TL'ye çıkarmıştık" dedi.

'MÜCADELEMİZ KARARLILIKLA DEVAM EDECEK'

Bakan Yumaklı, desteklemenin başladığı tarihten itibaren toplam 373 bin 494 adet balon balığının yakalandığını ifade ederek avlanan balon balıkları sayesinde yaklaşık 28 milyon 12 bin 50 adet yeni bireyin ekosisteme girişinin engellendiğinin altını çizdi. 2024 yılında da 14 milyon 214 bin yeni bireyin ekosisteme girişinin engellendiği bilgisini veren Yumaklı, Balon Balığı Avcılığının Desteklenme Tebliği ile ayrıca balon balıklarının ilaç, deri, tekstil gibi sanayi kollarında değerlendirilerek ekonomiye kazandırılması yönünde düzenlemeler yapıldığını kaydetti. Böylece hem sucul biyoçeşitliliğin korunmasını hem de balıkçıların desteklenmesini sağladıklarını belirten Yumaklı, "Sucul biyoçeşitliliğimizin ve su ürünleri kaynaklarımızın korunması amacıyla istilacı türlere karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek" değerlendirmesinde bulundu.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel İbrahim Yumaklı: Balon Balığı Avcılığına Destek 2025-2026'da Sürecek - Son Dakika

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