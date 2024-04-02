İçmimarlar Odası İstanbul Şubesi Başkanı Herdem Süer, Beşiktaş'ta 16 katlı bir binanın altındaki tadilat yapılan eğlence merkezinde çıkan yangına ilişkin, "Burada bir iç mimar olsaydı, iç mimarlık projesi kullanılsaydı bu yangın belki gerçekleşmeyecekti." dedi.
Süer, Gayrettepe Yıldız Posta Caddesi Gönenoğlu Sokak'taki binada çıkan yangınla ilgili AA muhabirine, binada ne iç mimari ne de mimari bir projenin olmadığını gördüklerini söyledi.
Yapın tadilatlarda iç mimari projelerin eksikliğinden söz eden Süer, " Deprem, yangın gibi felaketler, iç mimarların süreç içerisinde varlık göstermesi belki böyle felaketlerin önüne geçilmesi ve daha az zayiatla atlatılmasına sebep oluyor." ifadelerini kullandı.
Yakın zamanda vali, kaymakam, il ve ilçe belediye başkan adaylarıyla görüşüp isteklerini dile getirdiklerini belirten Süer, iç mimarların yapı tadilat projelerinin tamamında görev alması gerektiğini kaydetti.
İç mimarların görevlendirilmesinin bu gibi olayların daha az kayıpla atlatılmasını mümkün kıldığını söyleyen Süer, şunları kaydetti:
"Burada bir iç mimar olsaydı, iç mimarlık projesi kullanılsaydı, bu yangın belki gerçekleşmeyecekti. Kolon, kiriş, taşıyıcı unsurlara müdahale ediliyor. Bu da iç mimari projenin olmayışından kaynaklı. İç mimar burada olsa, taşıyıcı unsurlara müdahale edilmemesi, iş sağlığı ve güvenliğinin nasıl kontrol edilmesi gerektiğini bilir. Buradaki zayiat iç mimarın süreç içerisine dahil olmamasından kaynaklı." diye konuştu.
Son Dakika › Güncel › İç Mimarlar: İç Mimarlık Projeleri Yangınları Önleyebilir - Son Dakika
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