ICBC Eski Başkan Yardımcısına İdam Cezası

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HANGZHOU, 19 Şubat (Xinhua) -- Çin Sanayi ve Ticaret Bankası'nın (ICBC) eski başkan yardımcısı Zhang Hongli, rüşvet aldığı gerekçesiyle idam cezasına çarptırıldı. Çarşamba günü açıklanan ceza iki yıl süreyle ertelendi.

Mahkeme, Zhang'nın 2011-2022 yılları arasında 177 milyon yuan (yaklaşık 24,3 milyon ABD doları) değerinde rüşvet aldığını belirledi.

Çin'in Zhejiang eyaletinin Hangzhou kentinde bulunan mahkemenin kararına göre ömür boyu siyasi haklardan mahrum bırakılan Zhang'ın tüm kişisel mallarına el konulacak ve tüm yasadışı kazançları geri alınarak devlet hazinesine teslim edilecek.

Mahkeme, Zhang'ın kredi finansmanı ve personel atamaları gibi konularda başkalarına yardımcı olmak için konumunu kullanması karşılığında rüşvet aldığına hükmetti.

2023 yılının sonlarında hakkında soruşturma başlatılan Zhang, 2024 yılında Çin Komünist Partisi'nden ihraç edilmişti.