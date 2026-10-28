İÇEM öğrencileri 29 Ekim\'de Cumhuriyet\'in 103. yılını programla kutladı

Anadolu Üniversitesi İşitme Engelli Çocuklar Eğitim, Araştırma ve Uygulama Merkezi (İÇEM) öğrencileri, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen programda şiir, dans ve müzik gösterileri sundu.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda konuşan İÇEM Müdürü Doç. Dr. Gülhan Yılmaz Bursa, Cumhuriyet'in 103. yılını gurur ve heyecanla kutladıklarını belirtti.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını minnetle anan Bursa, üniversitenin vizyonu doğrultusunda çocuklarla aynı azimle çalışmayı sürdüreceklerini ifade ederek, katılımcıların 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

Programda farklı sınıf düzeylerindeki öğrenciler, cumhuriyet temalı şiirler okuyup dans ve müzik gösterileri gerçekleştirdi.

İÇEM 2/A sınıfı öğrencileri "Cumhuriyetin Çocukları" şiirini, 6. sınıf öğrencileri ise "Sen Cumhuriyet" şiirini seslendirdi.

Birinci sınıf ve 2/B sınıfı öğrencilerinin dans gösterilerinin ardından Cumhuriyet'in önemini anlatan bir konuşma yapıldı.

Programda 4. sınıf öğrencileri "Cumhuriyet" ve "Cumhuriyet Bayramı" şiirlerini okudu. 2/A sınıfı öğrencileri "Geleceğin Yıldızları" adlı gösteriyi sunarken 4. sınıf öğrencileri "Sonsuza" şarkısı eşliğinde dans etti.

"Cumhuriyet'in 103. Yılı" şiirinin okunmasının ardından 3. ve 4. sınıf öğrencileri, öğretmenleri Serap Doğan'ın piyano eşliğinde "Cumhuriyet Marşı"nı seslendirdi.

Program, 7. ve 8. sınıf öğrencilerinin hazırladığı "Bir Çocuğun Gözünden Cumhuriyet" adlı gösteriyle sona erdi.

Programa Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Erkan Erdemir, Müdür Yardımcısı Öğr. Gör. Dr. Deniz Taşkıran Küçüköncü, öğretmenler ve öğrenciler katıldı.