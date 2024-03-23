İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş Şırnak\'ta ziyaretler gerçekleştirdi

İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Aktaş, Şırnak'ta çeşitli ziyaretler gerçekleştirdi.
Aktaş, Belediye Başkanı Mehmet Yarka, AK Parti Şırnak Milletvekili Arslan Tatar, AK Parti İl Başkanı İbrahim Halil Erkan ve parti teşkilatı üyeleriyle beraber Karalar, Kasrik, Kumçatı ve Şenoba beldelerini ziyaret etti.
Buralarda vatandaşlarla görüşen Aktaş, onların taleplerini dinledi.
Ardından Cizre ilçesine geçen Aktaş ve beraberindekiler, Orhan Doğan Caddesi'ndeki esnafa ziyarette bulundu.
Aktaş, daha sonra Vali Cevdet Atay'ı makamında ziyaret ederek çalışmalara ilişkin bilgi aldı.
AK Parti İl Başkanlığınca Cumhuriyet Meydanı'ndaki bir kafede organize edilen "Gençlik Buluşması" programına katılan Aktaş, gençlerin sorularını yanıtladı.
Burada konuşan Aktaş, kentin yaklaşık 40 yıl terör saldırılarına maruz kaldığını ve bu saldırılarda birçok insanın hayatını kaybettiğini söyledi.
Güvenlik güçlerinin başarılı çalışmaları ve vatandaşların da desteğiyle terör örgütünü topraklardan attıklarını anlatan Aktaş, "Çok çok az oranda faaliyetleri söz konusu olabilir ama inşallah onu da çok kısa sürede tamamını temizleyeceğiz ve Türkiye'nin Türk insanının gündeminde PKK terör örgütü diye bir şey kalmayacak" dedi.
Belediye Başkanı Mehmet Yarka'nın kentte önemli hizmetlere imza attığını ifade eden Aktaş, şöyle konuştu:
"Ondan önce devletin Şırnaklı vatandaşlarımıza hizmet için gönderdiği paraları maalesef örgütün uzantısı parti ve onun temsilcileri, onların buradaki sözde yöneticileri bu kaynakları Şırnak insanına yatırım yapmak yerine dağa, örgütsel faaliyetlere aktarıyorlardı. Mehmet başkanımız belediye başkanı seçildikten sonra o kaynakları son kuruşuna kadar Şırnak'ın iyiliği için, Şırnaklı hemşerilerimizin geleceği için harcadı ve hamdolsun ki bu 5 yıllık süre içerisinde çok çok modern örnek bir şehir ortaya çıktı"
Belediye Başkanı Mehmet Yarka da 5 yılda kentte önemli projelere imza attıklarını, tekrar seçildikleri takdirde yeni projelerle Şırnaklılara en iyi hizmeti vermek istediklerini kaydetti.
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