İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Sağlam, "Hiç kimse vatandaşın alın teriyle kazandığı paraya çökemeyecek, hiç kimse devletten büyük değildir. Biz devletin gücünü bunlara bir kez daha göstereceğiz." dedi.
Sağlam, Iğdır'da Zübeyde Hanım Bulvarı'nda düzenlenen mitingde yaptığı konuşmada, her şeyin başının huzur olduğunu söyledi.
Türkiye'de huzuru ve güvenliği temin etmek için her türlü çalışmayı yaptıklarını belirten Sağlam, "Geldiğimiz ilk günden beri terörle ilgili mücadeleye amansız bir şekilde devam ediyoruz ve kararlılıkla devam edeceğiz. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın talimat olarak belirttiği gibi son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar mücadele devam edecek. Kahraman polisimiz ve askerimiz bu mücadeleye devam edecekler." dedi.
Sağlam, Bakanlık olarak şehir eşkıyalarına karşı da mücadele ettiklerini dile getirerek, "Suç örgütlerine yönelik mücadelemizi kararlı bir şekilde devam ettiriyoruz. Türkiye genelinde operasyonlarımız devam ediyor, bundan sonra da devam edecektir. Hiç kimse vatandaşın alın teriyle kazandığı paraya çökemeyecek, hiç kimse devletten büyük değildir. Biz devletin gücünü bunlara bir kez daha göstereceğiz. Türkiye'nin ve Iğdır'ın en büyük sorunlarından biri de uyuşturucudur. Zehir tacirleriyle de mücadelemizi yapıyoruz." ifadelerini kullandı.
Zengezur Koridoru'nun Iğdır için tarihi bir fırsat olduğunu vurgulayan Sağlam, şunları kaydetti:
"Bu koridor açıldığında Iğdır, bırakın Türkiye'yi dünyanın bildiği bir şehir haline gelecek. Bir yandan ihracat, bir yandan transit geçişler, zaten toprakları bereketli burası doğunun Çukurova'sı. Ben de önce garipsedim fakat gerçekten toprak yapısıyla, insanıyla gerçekten Çukurova'ya benziyor. Bütün bunlar yapılır zor değil, fakat bütün bunların yapılabilmesi için kentte büyük bir uyum ve huzur gerekiyor. Kimlik siyaseti yapanlar bir tarafa diğeri bir tarafa çekecek ve Ankara'ya geldiğinde muhatap bile bulmayacaklardır. Bunun için bu fırsatı iyi değerlendirmemiz lazım, daha doğrusu Iğdırlı'nın iyi değerlendirmesi lazım."
AK Parti Iğdır Milletvekili Cantürk Alagöz de iyi ki Iğdırlı olduğunu ve vatandaşlarla bir araya gelmekten dolayı mutlu olduğunu aktararak, "Hainler niye çoğaldı biliyor musunuz? Umutla doğrulduk, anladılar bu şehrin geleceğinde umutla dolu, yıkmaya çalışacaklar ama yıkamayacaklar. Benim için kimlik yoktur, biz bizi yaratan Allah'a güveniyoruz. Türk'üz, Kürt'üz, Terekeme'yiz. Basit insanlar kimlik siyasetine sığınır, hizmet üretmeyi bilmeyen, hizmetle işi olamayan tek bir işi olur, bir yerden beslenmeye çalışacak, bu şehirden beslenemeyeceksiniz, doğrular beslenecek, hizmet odaklı çalışanlar beslenecektir." diye konuştu.
AK Parti Iğdır Belediye Başkanı Adayı Ülkü Öcal da kentteki her evin kapısını çalıp vatandaşların gönüllerine dokunmaya çalıştıklarını anlattı.
Amacının Iğdır'a hizmet etmek olduğuna dikkati çeken Öcal, şunları kaydetti:
"Kimileri sizlerin huzurunda hiçbir projemiz yok diyor, ey şehrimizin güzel insanı gerçekten siz buna mı layıksınız. Sizin oyunuzu çantada keklik görenler proje bile üretmeye tenezzül etmiyorlar. Ben hizmet adamı olarak sizlere projelerle geliyorum. Yapacağımız projelerin 33 kalem başlıkla lansmanımızı yaptık, tanıtımımızı yaptık. Çünkü, bizim derdimiz Iğdır ve Iğdırlı. Çünkü biz Türkiye Yüzyılı'nda Iğdır olarak yarışmak zorundayız."
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