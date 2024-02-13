İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, sel bölgesindeki çalışmaları yönetmek üzere Antalya'ya geldi - Son Dakika
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İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, sel bölgesindeki çalışmaları yönetmek üzere Antalya'ya geldi

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, sel felaketi yaşanan bölgelerdeki çalışmaları koordine etmek ve yardım faaliyetlerini yönetmek üzere Antalya'ya geldi. Karaloğlu, bölgedeki hasar tespit çalışmalarını yerinde inceleyerek, acil ihtiyaçların karşılanması için gerekli önlemleri alacak.

13.02.2024 18:54  Güncelleme: 18:56
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İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, sel bölgesindeki çalışmaları yönetmek üzere Antalya'ya geldi.

İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, sel bölgesindeki çalışmaları yönetmek üzere Antalya\'ya geldi
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: İçişleri Bakan Yardımcısı Münir Karaloğlu, sel bölgesindeki çalışmaları yönetmek üzere Antalya'ya geldi - Son Dakika
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